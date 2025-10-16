Este año, una familia en CDMX llevó la decoración de su casa al extremo: una fachada con una temática escalofriante dedicada a Pennywise, el payaso de It, la novela de Stephen King y protagonista de la famosa trilogía llevada al cine.

La fachada de la casa te remite inmediatamente al filme: luces parpadeantes, humo, paredes cubiertas de pintura roja y figuras de payasos en cada esquina.

Aunque no se trata de una casa del terror a la que puedas entrar, con actores o sustos en vivo, sí es una experiencia visual inmersiva en la CDMX, que invita a detenerse y mirar con curiosidad el exterior y, por supuesto, tomarse muchas fotografías entre una atmósfera digna de Derry, el pueblo ficticio donde habita uno de los payasos más terroríficos del cine.

Este Día de Muertos, en Lindavista, visita la casa de terror con temática de IT y pasa un rato de terror Foto: Redes Sociales

Leer también Michictlán en CDMX: Cuándo y dónde será el Miau Fest 2025

¿Qué ver en la casa de IT en CDMX?

Desde la banqueta, los visitantes pueden apreciar una ambientación que combina lo siniestro con lo cinematográfico.

Parece que flotan globos rojos, el típico objeto que caracateriza a Pennywise. También hay figuras de payasos con sonrisas torcidas, neblina artificial, luces rojas y un espiral pintado sobre el muro que complementan el escenario.

Hay también detalles inspirados en el universo de It: carteles de circo, maniquíes cubiertos de sangre falsa, miradas inquietantes desde las ventanas y hasta una pintura gigante del payaso observando a quienes se atreven a acercarse.

La visita a la casa de Pennywise es completamente gratuita para visitar con toda tu familia Foto: Warner Bros

Todo fue hecho por los propios dueños de la casa, quienes cada año cambian de temática, convirtiendo el sitio en una atracción viral durante octubre y noviembre.

¿En qué colonia está la casa de IT?

La llamada “casa det terror de It” se encuentra en Calle Quito 864, en la colonia Lindavista, al norte de la Ciudad de México, en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Asústate este Día de Muertos con la casa de terror de IT, donde todo está decorado con elementos de Pennywise Foto: Warner Bros

¿Cómo es la visita a la casa de IT en CDMX?

La visita a la fachada de Pennywise es gratuita. No se necesita reservación ni hay horarios establecidos, por lo que se puede acudir en cualquier momento del día.

Sin embargo, la experiencia es más impactante al anochecer.

No hay recorridos al interior ni actores que espanten, pero el lugar se ha convertido en un punto popular para tomarse fotografías o apreciar el ingenio con el que los vecinos celebran la temporada del Día de Muertos y Halloween.

Dentro de la casa podrás encontrar un ambiente de película con globos rojos, payasos y elementos ideales de Derry Foto: Warner Bros

Esta casa se ha convertido en un punto icónico de Lindavista durante octubre.

En años anteriores, sus dueños han rendido homenaje a otras películas de terror como El Conjuro, La Monja y Halloween, y cada temporada atrae a muchos curiosos.

En 2025, el turno fue de IT. Una parada obligada para los amantes del cine de terror y las tradiciones de Día de Muertos, que mezcla sustos, arte y pasión por una de las historias más escalofriantes del cine.

Te invitamos a que tu visita se haga con respeto, sin incomodar a los vecinos.

Leer también Celebra Día de Muertos en el Festival de las Almas 2025 del Edomex

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters