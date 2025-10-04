Cada año, cuando se acerca Día de Muertos, Six Flags se transforma en un escenario de emociones intensas y sustos.

Hurricane Harbor Oaxtepec, en el estado de Morelos, recibe la tercera edición del Festival del Terror, que promete ser la más grande hasta ahora, con una mezcla de diversión, adrenalina y experiencias inmersivas.

El Festival del Terror en Six Flags Hurricane tendrá nuevos espacios para morir de miedo. Foto: Cortesía

Leer también En CDMX, 5 actividades para vivir el fin de semana

¿Qué experiencias inmersivas tendrá el Festival del Terror en Six Flags Hurricane Harbor?

La siguiente edición del Festival del Terror de Six Flags Hurricane Oaxtepec tendrá “El Sendero del Terror”, una nueva experiencia que se subdivide en 4 temáticas:

Cuervos: seres siniestros que aparecen al cruzar un puente embrujado, listos para aterrorizarte.

Freaky Dolls: muñecas escalofriantes que parecen cobrar vida entre los bambúes.

Prisión: fugitivos y prisioneros merodeando en jaulas mientras acechan a los visitantes.

Asylum: un inquietante asilo con pacientes y enfermeros que te llevarán al límite.

Cada zona ofrece un ambiente inmersivo, con personajes que sorprenderán a quienes se atrevan a mirarlos de frente.

¿Qué otras atracciones habrá en el Festival del Terror de Six Flags Hurricane Harbor?

Además de las 4 zonas inmersivas, regresarán 3 atracciones, favoritas entre los asistentes a este parque acuático de Six Flags.

Se trata de "Criaturas del Lago", "Payasos Siniestros" y "La Carnicería", que te harán enfrentar tus peores pesadillas. Sus criaturas espeluznantes estarán tan bien caracterizadas que parecerán sacadas del mismísimo infierno.

Durante toda la temporada del festival, la explanada del lago del parque se transformará en una verbena con música en vivo, comida y bebidas.

El Festival del Terror en Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec contará con "Asylum", un asilo de pacientes y enfermeros de terror. Foto: Cortesía

¿Cuándo abre el Festival del Terror en Hurricane Harbor Oaxtepec?

El Festival del Terror de Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec abre hoy, 4 de octubre y concluye el 2 de noviembre.

El boleto general para mayores de 1.20 metros cuesta $500 pesos, y para menores de esa estatura cuesta $250.

Mujeres embarazadas, adultos mayores con INAPAM, y ciudadanos de Morelos pagan $250.

También puedes comprar un Pase de Atracciones de Terror desde $80 (no incluye el acceso al parque), un OX Boleto Festival del Terror desde $80 o el Boleto de 1 día + Atracciones de Terror desde $530.

Los boletos se pueden comprar en taquilla o en el sitio sixflags.com.mx/hurricaneharborox.

La tercera edición del Festival del Terror en Six Flags Oaxtepec te sacará muchos sustos. Foto: Cortesía

Si eres amante de las emociones fuertes, el suspenso y las noches oscuras que provocan miedo, entonces lánzate al Festival del Terror en Six Flags Hurricane Harbor Oaxtepec.

Leer también Cierre de gobierno de Estados Unidos: cómo afecta al turismo

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters