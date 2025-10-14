El Día de Muertos se acerca y, con este mismo tema, se realizará el Miau Fest 2025, para todos aquellos que somos 'michilovers' de corazón en CDMX. En esta edición llevará por nombre “Michictlán”.

Inspirado en el viaje de las almas y en el amor eterno que une a los humanos con los gatos, dicho evento será un homenaje a todos los felinos que han cruzado el arcoiris.

Celebra el Día de Muertos con las actividades del Miau Fest 2025. Foto: Pixabay

Leer también Qué puentes vacacionales quedan en el año 2025

¿Qué habrá en el Miau Fest 2025?

Durante dos días consecutivos, el Huerto Roma Verde tendrá música, talleres, pasarelas gatunas, rituales y una a "Mega Ofrenda Gatuna Geodésica", un altar colectivo donde los visitantes podrán colocar fotografías de sus gatitos fallecidos.

Michictlán tendrá como protagonista a Félix, uno de los gatos guardianes del huerto y símbolo del espíritu protector de todos los felinos. Por lo que el programa contempla las siguientes actividades:

Ceremonias y danzas rituales, a cargo de Desiderio Daxuni (bailarín otomí).

Ópera y música en vivo con la soprano Leonora Rebolledo y la Orquesta Filarmónica de Azcapotzalco.

Pasarelas de gatos, donde los verdaderos protagonistas serán los michis adoptables.

adoptables. Charlas y talleres sobre duelo, adopción responsable y bienestar animal.

Teatro, poesía y presentaciones musicales que celebran la conexión entre humanos y animales.

Habrá una campaña de adopción con más de 10 refugios participantes como Ikigat, Juniors Cats, Proyecto Gatto y Mi Primer Maullido, quienes ofrecerán la oportunidad de darle un nuevo hogar a los gatitos rescatados.

¿Cuánto costará la experiencia? Pues el acceso al Miau Fest 2025 es gratis, aunque se solicita un donativo en especie para apoyar a refugios y albergues de la CDMX.

Puedes llevar croquetas, alimento húmedo, arena, transportadoras, artículos de limpieza, pipetas, fórmulas de leche o material de curación. Todo nuevo y en empaques totalmente cerrados.

El acceso al Miau Fest 2025 será gratuito, pero se solicita un donativo para los refugios y albergues. Foto: Pexels

¿Cuándo será el Miau Fest 2025?

El Miau Fest 2025 se celebrará los días 18 y 19 de octubre en el Huerto Roma Verde, ubicado en Jalapa 234, colonia Roma Sur, Cuauhtémoc, CDMX.

Este espacio comunitario y sustentable será el escenario perfecto para rendir homenaje a los gatitos que han partido, entre flores de cempasúchil, altares y melodías para recordarlos.

Como podrás ver, la programación estará llena de arte, música y rituales que mezclan la estética del Día de Muertos con la ternura y el misticismo del mundo felino.

Los gatos difuntos también tendrán su celebración en el Miau Fest 2025. Foto: Pexels

Leer también Vuela en globo sobre un campo de tulipanes en la Patagonia

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters