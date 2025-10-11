Más Información

En vísperas del , el (MAP) celebrará su 17° Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales, donde más de 200 figuras de papel maché saldrán a las calles de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con el cartel compartido en redes sociales, este evento de carácter artístico se realizará el próximo sábado 18 de octubre a las 12:00 horas.

Los alebrijes participantes comenzarán su recorrido en el Zócalo capitalino, pasarán por la Avenida 5 de mayo, el Eje Central Lázaro Cárdenas, la Av. Juárez y Paseo de la Reforma, y acabará a la altura del Ángel de la Independencia.

Foto: Facebook @MuseoArtePopular
Foto: Facebook @MuseoArtePopular

Debido al recorrido, se prevé que hayan cortes a la circulación, y modificaciones en el servicio de las Líneas 1, 3 y 7 del Metrobús, que corren de Indios Verdes a El Caminero, Tenayuca-Pueblo Santa Cruz Atoyac y de Campo Marte a Indios Verdes, respectivamente, y de la Línea 1, Central Norte-Central Sur, del Trolebús.

Al acabar su 17° Concurso y Desfile de Alebrijes Monumentales, el Museo de Arte Popular exhibirá las piezas en los camellones de Avenida Paseo de la Reforma, a partir de la columna del Ángel de la Independencia a la Estela de Luz, hasta del siguiente domingo 9 de noviembre a las 20:00 horas.

Según la convocatoria del MAP, la ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo sábado 25 de octubre a las 18:00 horas. El primer lugar ganará 70 mil pesos, la segunda posición obtendrá 50 mil pesos, el tercer puesto será acreedor a 40 mil pesos y 11 menciones honoríficas 10 mil pesos.

Dicha institución dedicada a exponer la obra de artistas anónimos pero fundada en la tradición se localiza en el No.11 de la calle Revillagigedo, en la colonia Centro, alcaldía Cuauhtémoc, CDMX.

