Día de Muertos 2025 en CDMX; ofrendas, leyendas y gastronomía para disfrutar con amigos o familia

Si todavía no tienes planes para este Día de Muertos, la Ciudad de México tiene una amplia oferta en eventos para que puedas disfrutar con amigos o familia.
Desde ofrendas monumentales, hasta recorridos de terror, pan de muerto, chocolate caliente y las leyendas no faltarán en estas actividades.
Algunos de estos eventos son completamente gratuitos, mientras que otros tienen un costo. Te presentamos varias opciones para que elijas la que mejor se ajuste a tu presupuesto y disponibilidad.
Ofrenda en el Zócalo capitalino
Algo que no te puedes perder es la megaofrenda que como cada año se coloca en la explanada del Zócalo capitalino. En esta ocasión llevará el nombre "Encuentro entre voces, poemas, peregrinaje, historia y tradición", y la temática de este año será en conmemoración por los 700 años de Tenochtitlán.
Este evento tendrá los cantos de Nezahualcóyotl y tiene el fin de despedir a los guerreros que combatieron en la época de México-Tenochtitlan.
Podrás disfrutar de este espectáculo a partir del 25 de octubre al 2 de noviembre, con acceso completamente gratis.
Festival del Cacao para todos
Otro evento imperdible en la Ciudad de México se dará en el Museo Diego Rivera-Anahuacalli, en el cual podrás deleitarte con chocolate artesanal y bebidas tradicionales.
De igual manera, se harán talleres y conferencias donde podrás conocer a los grandes chocolateros de toda la República Mexicana.
Este evento estará del 30 de octubre al 2 de noviembre, siendo totalmente gratis en un horario de 10:00 a 19:00 horas.
Feria de los barrios en la CDMX
Esta feria tiene como objetivo que los citadinos puedan conservar la memoria que hay en los miles de barrios en la Ciudad de México.
Esto aplica desde los oficios más antiguos hasta la misma gastronomía.
Participarán negocios con más de 100 años de historia, y no podría faltar la diversidad de comida de los puestos en las colonias más tradicionales, como el Mercado de Sonora, Tepito y Guerrero.
Este evento se dará del 15 al 18 de octubre en la Plaza Manuel Tolsá, teniendo la entrada gratis para toda persona interesada, en un horario de 11:00 a 18:00 horas.
Festival Cultural Café y Chocolate
Algunas de las actividades gratuitas con las que se van a contar en el Festival Cultural Café y Chocolate son las catas de café, talleres para la elaboración de chocolate, maquillaje para que se puedan convertir en una catrina o un monstruo, cuentacuentos, baile y más.
Este evento tendrá lugar en el recinto del Museo Nacional de Culturas Populares, del 10 al 12 de octubre, en un horario de 10:00 a 19:00 horas, con acceso libre.
Historias de terror en la Torre Latino
El rascacielos más emblemático de la CDMX será el escenario de una dinámica del Día de Muertos, donde se dramatizarán y contarán leyendas de terror, una de las tradiciones más representativas de la cultura mexicana.
La actividad se llevará a cabo el 31 de octubre y el 1 de noviembre, con un costo de 320 pesos y en un horario de 19:00 y 20:00.
Podrás adquirir tus boletos en la página oficial del mirador de la Torre Latino.
Turibus del terror
De acuerdo con la página oficial del Turibus, hará un recorrido por los lugares más tenebrosos de toda la Ciudad de México.
Los guías narrarán leyendas e historias de fantasmas, brujería, entre otros temas.
El recorrido incluye cuatro paradas, un seguro de viajero a bordo, coordinador de grupo, una cena con una hamburguesa con papas y bebidas.
La actividad tiene un costo de 800 pesos, y el punto de inicio es en Reforma 222.
Las fechas disponibles para el evento son:
Octubre: 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24, 25 y 31.
Noviembre: 1 y 2.
Y el horario es de 20:30 h a 23:30 h.
