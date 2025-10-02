La 48 Feria Nacional del Mole se llevará a cabo del 3 al 26 de octubre en San Pedro Actopan, Milpa Alta, y contará con una amplia oferta cultural, y gastronómica para los visitantes; además de buscar romper el récord Guinnes por la enmolada más grande del mundo.

En conferencia de prensa en el Museo de la Ciudad de México, el alcalde de Milpa Alta Octavio Rivero informó que durante la feria habrá conversatorios, talleres, una feria globos, y presentaciones artísticas, entre ellas la participación de Los Abelardos, Grupo Niche, Los Ángeles de Charlie y Banda Elemental, entre otros invitados.

“Es una feria muy familiar, muy tradicional, una feria que hemos preparado con mucho cariño para todas y todos ustedes”, señaló el alcalde.

Como parte de las actividades inaugurales explicó que, el 3 de octubre se elaborará la enmolada más grande del mundo, con la que se buscará romper el récord Guinness, superando los 93 metros de longitud del registro anterior.

Milpa Alta celebra la 48 Feria del Mole con récord Guinness en puerta. Foto: Arantxa Meave

“Tendremos stands de venta de mole, también áreas turísticas y de exposición de diferentes productores.”

Rivero destacó que la feria es una celebración de la tradición culinaria de San Pedro Actopan y contará con la participación de 60 familias organizadoras y más de 400 productores locales.

Además, detalló que se destinó una inversión aproximada de 10 millones de pesos, con la expectativa de generar una derrama económica de entre 25 y 30 millones de pesos y superar los 300 mil visitantes.

De acuerdo a Rivero, la feria contará con la visita de representantes del estado de Veracruz y Oaxaca.

“Podemos contar con una degustación de veinte variedades de mole, desde el poblano, el guanajuato, mole verde, mole oaxaqueño y otros más”, dijo.

