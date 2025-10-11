Los sustos no se limitan a parques temáticos o casas embrujadas, pues algunas criaturas despiadadas han comenzado a invadir algunos centros comerciales de la CDMX, como la casa del terror de Encuentro Oceanía o la nueva experiencia inmersiva en Manacar.

Para los fans de Halloween y la spooky season, les proponemos ser parte de esta actividad que estará por muy pocos días.

¿Cómo es la experiencia inmersiva de terror en Manacar?

El nombre de la experiencia inmersiva de terror en el centro comercial Manacar es Horror Show by PingPoing: Torture.

Foto: Manacar

Fue desarrollada por la productora de eventos temáticos PingPoing, que este año decidió presentar la versión Torture, que consiste en un espacio de 200 metros cuadrados equipado con escenografía real, hologramas, efectos especiales de última generación, sonido tridimensional y actores en vivo para crear una sensación de terror, suspenso y diversión.

“Torture no busca glorificar la violencia, sino explorar el miedo psicológico y el suspenso a través de escenarios cuidadosamente diseñados”, dice el comunicado oficial.

El recorrido de Horror Show by PingPoing: Torture se organizará como un viaje a través de distintos capítulos de una historia inspirada en leyendas urbanas y relatos de suspenso.

Fotos: Manacar

Para permitir el acceso a todas las edades, se contará con distintos niveles de susto a elección del usuario.

Considera que la entrada a la experiencia inmersiva de terror en Manacar durará de 8 a 10 minutos y se hará en grupos de 7 a 10 personas.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de terror en Manacar?

De acuerdo con el comunicado oficial de Horror Show by PingPoing: Torture, la experiencia inmersiva de terror en Manacar será de acceso gratuito siempre y cuando se presente un ticket de compra (de mínimo $100 pesos) en cualquiera de las tiendas del centro comercial.

Foto: Manacar

El acceso se realizará por el primer nivel (fuente) del centro comercial Manacar.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva de terror en Manacar?

La experiencia inmersiva de terror Horror Show by PingPoing: Torture abrió al público el viernes 10 de octubre y estará disponible únicamente los siguientes 2 fines de semana.

Abre los viernes, sábados y domingos de 3:00 p.m. a 8:00 p.m.

