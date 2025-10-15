Cada noviembre, León recibe el Festival Internacional del Globo, uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad y el evento aerostático más grande e importante de Latinoamérica.

El cielo leonés se pinta de colores y muestra figuras variadas con sus impresionantes globos y dirigibles que vuelan al amanecer y se iluminan por las noches.

El festival incluye en su programa de actividades shows musicales y otras amenidades que no te puedes perder.

Los organizadores ya revelaron detalles de la edición 2025.

¿Cuándo será el Festival Internacional del Globo 2025?

Si buscas vivir el Festival Internacional del Globo, uno de los 3 más importantes en su tipo en el mundo, saca el calendario y apunta las fechas de la edición 2025: del viernes 14 al lunes 17 de noviembre.

Foto: FIG

El viernes 14, el FIG será inaugurado a eso de las 6:45 a.m.; la cartelera incluye la ceremonia de inauguración, con el despliegue de una bandera monumental y el paso de aviones de la Fuerza Aérea Mexicana; el show nocturno, y el concierto principal.

El sábado 15 y domingo 16, las actividades iniciarán desde las 6:30 a.m. y culminarán aproximadamente a las 12:00 a.m.

El lunes 17 solo contará con actividades matutinas, comenzando a las 6:30 a.m. y terminando aproximadamente a las 10:00 a.m.

¿Qué habrá en el Festival Internacional del Globo 2025?

Libia Denisse García Muñoz Ledo, gobernadora de Guanajuato, confirmó que el Festival Internacional del Globo 2025 contará con más de 200 globos aerostáticos y dirigibles, provenientes de 25 países.

Foto: FIG

Entre ellos, asegura que habrá 40 figuras especiales, como el Master Yoda de Bélgica, los perritos Bella y Buster de Reino Unido, Heart de Lituania, King Capybara de Brasil, Lancherito de México, Sylvester Puddy Cat de Estados Unidos y más.

En conmemoración de los 70 años de Disneyland California, Disney desplegará el globo Celebrate Happiness!, decorado con coloridos motivos de la celebración, teniendo como protagonistas a Mickey y Minnie.

¿Dónde es el Festival Internacional del Globo 2025?

El vuelo de estos gigantes (incluidos los dirigibles) por el Parque Metropolitano de León y la Presa El Palote podrá observarse todos los días del Festival Internacional del Globo a partir de las 6:30 a.m., cuando comenzará el inflado y elevación.

Foto: FIG

Al caer el sol, se celebrará Star Dance, un espectáculo de drones y la Noche Mágica, un momento en el que los globos se inflan (sin elevarse), se iluminan y ‘acompañan’ los conciertos estelares.

Aunque no es posible subir a los globos, Escandra Salim Alle, directora general del Festival Internacional del Globo, asegura lo siguiente: “trabajamos y cumplimos con toda la regulación de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC). También está regulado mundialmente por la Federal Aviation Administration (FAA) [...] tengan tranquilidad y certeza que es un evento que cumple con todas las medidas de seguridad que nos ocupan”.

Muy cerca del aeródromo se instalará una zona comercial y gastronómica con tiendas y restaurantes, así como el pabellón Marca Guanajuato, donde podrás encontrar comida, chamarras, vinos, cerámica, artesanías y otros productos del estado.

¿Qué artistas estarán en el Festival Internacional del Globo 2025?

Como es costumbre, el Festival Internacional del Globo 2025 contará con una extensa cartelera de presentaciones artísticas en un par de escenarios.

Foto: FIG

Durante todo el día se presentará talento local y nacional de distintos géneros y estilos. Entre ellos estará la Orquesta Sinfónica y el Grupo Folclórico de la SEDENA, Paloma Segarra, Ciro One, Romina Go, Airboy, Muxika y más.

Pero, el atractivo principal son los conciertos estelares, realizados casi todos los días del evento: Gloria Trevi se presentará el viernes 14; los DJ’s Afrojack, Martin Garrix y Dimitri Vegas el sábado 15 en ‘The Dream Nite’ (noche dedicada a la música electrónica) y Carín León el domingo 16.

¿Cuánto cuesta entrar al Festival Internacional del Globo 2025?

Hay distintos boletos para entrar al Festival Internacional del Globo 2025 en León.

La mejor opción es adquirir el day pass que otorga acceso completo a actividades diurnas y nocturnas, así como a los conciertos estelares. En cualquiera de los 4 días tiene un costo de $750 pesos por persona.

Foto: FIG

También existe el boleto matutino (de 5:00 a.m. a 11:00 a.m.) para observar las elevaciones por la mañana, en $355 pesos por persona; y el vespertino (de 1:00 p.m. a 9:00 p.m.) para ver el show Noches Mágicas y los conciertos estelares, en $635 pesos por persona.

Para quienes busquen mayor confort durante las tardes del Festival Internacional del Globo, está el acceso VIP. En cualquier día tiene un costo de $3,240 pesos por persona y, además de incluir todas las actividades vespertinas (de 4:00 p.m. a 9:00 p.m.), ofrece asientos preferentes para los conciertos estelares, venta de bebidas y alimentos y sanitarios priority.

Foto: FIG

Si deseas disfrutar de los 4 días del evento, tanto en sus actividades matutinas como nocturnas, el abono es la mejor opción. Tiene un costo de $2,200 pesos por persona e incluye todas las actividades, acceso a conciertos y a la zona gastronómica y de expositores.

Los boletos ya están a la venta en la página oficial de eTicket.

Más información en la página web: vivefig.mx

