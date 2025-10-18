Más Información

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

EL UNIVERSAL recibe Premio Excelencia Periodística de la SIP por "Corredor Interoceánico: una historia de imposición, despojo y violencia"

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

VIDEOS Miles de zombies se apoderan de calles de la CDMX

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

EU advierte que Hamas planea un ataque contra ciudadanos en Gaza; violaría acuerdo de paz, reclama

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

Lluvias no dan tregua: se prevén precipitaciones intensas este domingo y lunes en varios estados, entre ellos, Veracruz

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

Vinculan a proceso a José Ignacio "N" por feminicidio de Itzel Díaz, cuyo cuerpo fue hallado en una cisterna en Edomex

La dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, criticó el relanzamiento del luego de que el partido realizó este sábado 18 de octubre una en calles de la Ciudad de México y además anunciara el fin de las alianzas con otros partidos políticos.

Por medio de redes sociales, la líder morenista expresó: "Vaya relanzamiento de . Las mismas caras y acabaron con el azul". Además agregó una fotografía con los rostros de varios panistas y la leyenda en letras mayúsculas "Acabaron con el azul".

En la imagen que compartió Alcalde Luján, se muestran las caras de militantes panistas, entre ellos: Jorge Romero Herrera, presidente nacional del PAN; Kenia López Rabadán la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; la senadora Lilly Téllez; el coordinador del PAN en el Senado Ricardo Anaya; el diputado Federico Döring Casar; la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez; Santiago Taboada, excandidato a la Jefatura de Gobierno de la CDMX; la gobernadora de Coahuila Maru Campos; el empresario Claudio X. González, entre otros.

Lee también

Luisa Alcalde se lanza contra relanzamiento del PAN. Foto: X (@LuisaAlcalde)
Luisa Alcalde se lanza contra relanzamiento del PAN. Foto: X (@LuisaAlcalde)

La publicación de la morenista se dio horas después de que el partido blanquiazul dio a conocer un nuevo método de para seleccionar candidatos ciudadanos, así como el rompimiento de su alianza con el PRI.

La manifestación de Acción Nacional fue criticada por analistas y politólogos que calificaron el relanzamiento como de un partido en "crisis electoral", con falta de liderazgos y de un proyecto que pueda competir contra Morena, actual fuerza partidista en el poder.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

nro/bmc

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]