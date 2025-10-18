En el Ángel de la Independencia, el presidente nacional del PAN, Jorge Romero, llamó a su militancia a retomar las calles.

Después del evento de relanzamiento del partido, realizado en el Frontón México, decenas de panistas marcharon desde ahí hasta el monumento, donde comunicó el rompimiento de su alianza con el PRI y la apertura a las candidaturas ciudadanas.

"El PAN debe regresar a las calles, y ondear nuestra bandera en las calles. Hoy iniciamos una nueva era de Acción Nacional, donde nos abrimos por completo Hoy el PAN te abre las puertas para que seas diputado, senador o alcaldesa", dijo.

Marcha del PAN en la CDMX (18/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

Los militantes, que lucieron playeras con el nuevo logo del PAN, tomaron Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, hasta el Ángel de la Independencia.

