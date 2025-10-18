Más Información

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

En el Ángel de la Independencia, el presidente nacional del , , llamó a su militancia a retomar las calles.

Después del evento de relanzamiento del partido, realizado en el Frontón México, decenas de panistas marcharon desde ahí hasta el monumento, donde comunicó el rompimiento de su alianza con el PRI y la apertura a las .

"El PAN debe regresar a las calles, y ondear nuestra bandera en las calles. Hoy iniciamos una nueva era de Acción Nacional, donde nos abrimos por completo Hoy el PAN te abre las puertas para que seas diputado, senador o alcaldesa", dijo.

Marcha del PAN en la CDMX (18/10/2025). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL
Los militantes, que lucieron playeras con el nuevo logo del PAN, tomaron Paseo de la Reforma, desde la Glorieta del Ahuehuete, hasta el Ángel de la Independencia.

