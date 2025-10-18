PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Más Información

El presidente nacional del , Jorge Romero Herrera anunció una nueva etapa donde el partido "será una nueva voz para la sociedad y el futuro del partido no dependerá de ninguna alianza partidista, ni pasada, ni presente, ni futura".

En su discurso en el Frontón México en el del partido expuso que esa decisión la piden una mayoría de votantes. El punto final a una era, ninguna sigla se antepondrá al PAN".

Anuncio un nuevo método de selección de candidatos con elecciones primarias a la ciudadanía, encuestas cualitativas, la gente decidirá quien nos representa como candidatos. "Regresa al PAN la meritocracia".

"Hoy anunciamos la apertura total del PAN en nuestra afiliación por medio de una plataforma tecnología. Se acabaron las cadenas y nunca más en el PAN alguien decidirá si puedes o no ser panista".

