Preocupa a EU cambio en la Ley de Amparo

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

Científicos hablan de la polémica sobre Álvarez-Buylla; “que se sancione lo que se tenga que sancionar”

Aviones de United Airlines chocan en pista del aeropuerto de Chicago

Inhabilitan por tres meses a farmacéutica Loeffer por no entregar medicamentos; imponen multa de 128 mil pesos

El Frontón México se encuentra listo para el relanzamiento del , partido fundado en 1939, da donde se anunciará la ruptura de la alianza electoral con el.

Dirigentes, gobernadores, ex gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes abarrotan el viejo frontón de la .

Cientos de militantes ya lucen las playeras con el nuevo logo que es símbolo de este relanzamiento.

Jorge Romero asumió la dirigencia nacional del PAN y con un partido que cumplió 86 desde su fundación, se espera un mensaje que de fin a la política de alianzas que significó un retroceso electoral, así como permitir que los militantes elijan a los candidatos del blanquiazul a cargos de elección popular.

