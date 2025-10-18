PAN alista evento del relanzamiento del partido en el Frontón México

El Frontón México se encuentra listo para el relanzamiento del PAN, partido fundado en 1939, da donde se anunciará la ruptura de la alianza electoral con el PRI.

Dirigentes, gobernadores, ex gobernadores, senadores, diputados, alcaldes y militantes abarrotan el viejo frontón de la Colonia Tabacalera.

Cientos de militantes ya lucen las playeras con el nuevo logo que es símbolo de este relanzamiento.

Lee también Mercadotecnia no revertirá crisis interna del PAN, afirman especialistas

Jorge Romero asumió la dirigencia nacional del PAN y con un partido que cumplió 86 desde su fundación, se espera un mensaje que de fin a la política de alianzas que significó un retroceso electoral, así como permitir que los militantes elijan a los candidatos del blanquiazul a cargos de elección popular.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg