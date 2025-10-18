En medio de la peor crisis electoral en la última década, el Partido Acción Nacional (PAN) realizará este sábado su relanzamiento y anunciará los funerales de la alianza electoral que mantiene con el PRI, un nuevo logotipo, así como mayor flexibilidad para las candidaturas con perfiles ciudadanos y los procesos de afiliación partidista ante un padrón que pone en riesgo su registro como partido nacional ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

A un año de que Jorge Romero asumió la dirigencia del PAN y con un partido que cumplió 86 años desde su fundación, se espera un mensaje que dé fin a la política de alianzas que significó un retroceso electoral, y permita que los militantes elijan a los candidatos del blanquiazul a cargos de elección popular.

Jorge Triana, vocero de Acción Nacional, expuso en entrevista con EL UNIVERSAL que se anunciará por parte de la dirigencia nacional que se terminó la política de alianzas, que en los últimos años significó un retroceso político, electoral y en la identidad del partido, lo cual lo alejó de los ciudadanos.

Lee también: El PAN en su encrucijada: renovarse o morir

Expuso que todo lo que Jorge Romero, dirigente del PAN, anunciará este sábado es con base en estudios y análisis de cómo ven los ciudadanos al partido y de que la política de alianzas ha sido negativa, porque los ha alejado de su base de votantes, pero también de ciudadanos que buscan acercarse a la institución.

Aclaró que las alianzas con el PRI o con otros partidos a nivel estatal o municipal serán decisión de las dirigencias locales, pero deberán pasar por el Consejo Político del PAN. Adelantó que el partido abrirá sus candidaturas a ciudadanos que coincidan con los principios del partido, pero también que sean los militantes quienes elijan en procesos internos a los candidatos a cargos de elección popular.

“Buscamos abrir absolutamente nuestras candidaturas a los ciudadanos con un proceso limpio, abierto y transparente”, apuntó.

Lee también: PAN busca refrescar su imagen; filtran presunto nuevo logo del partido

Con este relanzamiento se establece mejorar los mecanismos de afiliación mediante plataformas digitales, para que este proceso sea en línea, lo mismo que cursos, debates y otros eventos.

El PAN que gobernó durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón mantiene actualmente un padrón cerrado y con muchas trabas para recibir a nuevos militantes a pesar de la fuga de un porcentaje de ellos hacia Morena y otros partidos del oficialismo.

En julio de este año, el INE informó que Acción Nacional tiene actualmente sólo 277 mil 665 militantes, por lo que alertó que —al igual que otros partidos de oposición y los llamados satélite o aliados de Morena— deben contar con una base mínima de personas afiliadas para mantener su registro nacional y competir en las elecciones federales de 2027.

Lee también: PAN alista su relanzamiento con marcha partidista; promete "nuevas ideas" sin renunciar a "los mismos valores", aquí los detalles

De acuerdo con la invitación en la que se convoca a una marcha del Frontón México al Ángel de la Independencia, se prevé una “redefinición de nuestras causas, reviviendo el orgullo panista y empatía con la ciudadanía”.

Asimismo, cambios en los estatutos internos, para abrir el partido a una nueva etapa de participación, transparencia y democracia, incluyendo una actualización profunda en los procesos de afiliación y en las reglas para las candidaturas.

Actualización de la identidad visual del PAN, con un logo renovado que refleje modernidad, cercanía y orgullo por su historia, es decir, que el histórico y añejo logo blanquiazul será modernizado este sábado.

Lee también: El nuevo PAN: el PAN del futuro

En sus redes sociales, el partido que fundó Manuel Gómez Morín en 1939 busca una nueva era que permita mantener con vida a un instituto que ha sido, como toda oposición en México, prácticamente apabullado por la aplanadora de Morena y aliados, que ya controlan los tres Poderes de la Unión.

“Durante el último año, el PAN ha trabajado en un proceso profundo de reflexión y análisis para reafirmar su identidad, renovar su visión y reconectarse con la ciudadanía”, se expone y se agrega que ello “con la mirada puesta en el futuro”.

Se añade que la renovación busca restablecer al PAN como espacio donde ciudadanos encuentran causas, esperanza y resultados.

Lee también: Sheinbaum acusa al PAN de buscar nueva alianza con MC; "tras la muerte del PRI, nace la alianza MAC-PAN", afirma

La justificación para este relanzamiento, de acuerdo con la dirigencia nacional, es la necesidad de que México cuente con una alternativa responsable, humana y comprometida con la verdad.

El anuncio destacó la permanencia de los valores fundacionales del partido, que convocó a la ciudadanía a sumarse a este nuevo comienzo, invitando a participar hoy a las 10:30 horas en el Monumento a la Revolución, con una marcha hacia el Ángel de la Independencia.