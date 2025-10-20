Más Información

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Pablo Gómez reconoce que aún no existe proyecto de Reforma Electoral; “no tenemos siquiera proyecto en ciernes”, señala

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

Matan a líder limonero en Michoacán; fiscalía del estado aborda el caso

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

¿Quién era Bernardo Bravo, líder limonero asesinado en Apatzingán?

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal; se han recuperado más de 225 mil mdp

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Sheinbaum alista decreto para expropiar 24 mil metros en Edomex para Tren Lechería-AIFA; "es indispensable", dice

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

Cachan a Cuauhtémoc Blanco jugando pádel... en plena sesión de diputados; pide que le pongan asistencia

El presidente nacional del PAN, , anunció que los ciudadanos podrán descargar una aplicación de su partido para afiliarse o registrarse como formal aspirante a candidato de Acción Nacional. Además, adelantó que rifarán un iPhone 17 Pro cada mes para que los jóvenes se interesen en participar.

La app panista está conformada por tres opciones: “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula este lunes 20 de octubre.

Detalló que desde el , la afiliación será más asequible para cualquier ciudadano, y descartó que haya narcotraficantes que se sumen a las filas del blanquiazul porque el crimen organizando “ya tiene su partido, uno guindón”.

Lee también

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas: de todo, refris, teles”, agregó.

Para aspirar a candidaturas, como una diputación federal, Romero Herrera ahondó que la plataforma solicitará datos como el estado y el distrito electoral.

Sobre la nueva imagen del panismo, aseguró que apostarán por las siglas de Acción Nacional para recuperar a los ciudadanos que se han desencantado con el partido y han dejado de votar por él en los últimos comicios.

Lee también

Mencionó que al evento del pasado sábado 18 de octubre en Frontón México fueron invitados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, ninguno pudo acudir por cuestiones geográficas y personales.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de esos doce años. No nos deslindamos ni tantito. Para nosotros los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón son nuestro orgullo y los habremos de defender”, afirmó.

Y reconoció que la asistencia de Somos México y personalidades no panistas como Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez es una forma de demostrar la apertura del partido a nuevas voces.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr/em

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]