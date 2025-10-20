El presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, anunció que los ciudadanos podrán descargar una aplicación de su partido para afiliarse o registrarse como formal aspirante a candidato de Acción Nacional. Además, adelantó que rifarán un iPhone 17 Pro cada mes para que los jóvenes se interesen en participar.

La app panista está conformada por tres opciones: “me quiero afiliar”, “quiero ser candidato” y “conócenos”, explicó en entrevista con Azucena Uresti para Radio Fórmula este lunes 20 de octubre.

Detalló que desde el relanzamiento del PAN, la afiliación será más asequible para cualquier ciudadano, y descartó que haya narcotraficantes que se sumen a las filas del blanquiazul porque el crimen organizando “ya tiene su partido, uno guindón”.

“Vamos a rifar para todos los jóvenes, y es totalmente legal, un iPhone 17 Pro cada mes, por si quieren meterse a la aplicación. Así le hacían nuestros fundadores, hacían rifas: de todo, refris, teles”, agregó.

Para aspirar a candidaturas, como una diputación federal, Romero Herrera ahondó que la plataforma solicitará datos como el estado y el distrito electoral.

Sobre la nueva imagen del panismo, aseguró que apostarán por las siglas de Acción Nacional para recuperar a los ciudadanos que se han desencantado con el partido y han dejado de votar por él en los últimos comicios.

Mencionó que al evento del pasado sábado 18 de octubre en Frontón México fueron invitados los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón. Sin embargo, ninguno pudo acudir por cuestiones geográficas y personales.

“Nosotros nos sentimos orgullosos de esos doce años. No nos deslindamos ni tantito. Para nosotros los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón son nuestro orgullo y los habremos de defender”, afirmó.

Y reconoció que la asistencia de Somos México y personalidades no panistas como Enrique de la Madrid y Xóchitl Gálvez es una forma de demostrar la apertura del partido a nuevas voces.

