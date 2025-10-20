Más Información

El diputado morenista fue captado jugando pádel durante la sesión para discutir la Ley de Aguas Nacionales.

En sesión remota de la Comisión de Presupuesto, los diputados se encontraban discutiendo la opinión sobre la cuando se le pidió al exfutbolista emitir su voto.

Al abrir la cámara y micrófono de su dispositivo móvil, se observó que Blanco Bravo se encontraba en la cancha con .

"Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias", se oye decir al examericanista.

Enseguida, la diputada Merilyn Gómez Pozos le pide que emita su voto, pero el exfutbolista, evidentemente distraído, se limita a decir "muchas gracias".

Gómez Pozos, presidenta de la comisión, tuvo que repetir varias veces la pregunta, sin obtener respuesta, pues Cuauhtémoc Blanco se desconectó de la sesión remota.

“¡, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”, reclamó entre risas el diputado Mario Zamora (PRI).

Además, la diputada Patricia Jiménez (PAN) dijo: “anda acosando mujeres”, en referencia a la que enfrenta el legislador.

El diputado Mario Zamora volvió a comentar "anda jugando pádel, hasta acá se escuchan los raquetazos", para luego emitir su voto.

