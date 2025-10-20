El diputado morenista Cuauhtémoc Blanco Bravo fue captado jugando pádel durante la sesión para discutir la Ley de Aguas Nacionales.

En sesión remota de la Comisión de Presupuesto, los diputados se encontraban discutiendo la opinión sobre la Ley de Aguas Nacionales cuando se le pidió al exfutbolista emitir su voto.

Al abrir la cámara y micrófono de su dispositivo móvil, se observó que Blanco Bravo se encontraba en la cancha con raqueta en mano.

Lee también "Pudimos ser Dubái, pero somos como Venezuela", lamentan tabasqueños

"Cuauhtémoc Blanco, si me pueden poner asistencia, por favor, muchas gracias", se oye decir al examericanista.

Enseguida, la diputada Merilyn Gómez Pozos le pide que emita su voto, pero el exfutbolista, evidentemente distraído, se limita a decir "muchas gracias".

Gómez Pozos, presidenta de la comisión, tuvo que repetir varias veces la pregunta, sin obtener respuesta, pues Cuauhtémoc Blanco se desconectó de la sesión remota.

Lee también ANAM: hay más de 7 mil carpetas de investigación abiertas por huachicol fiscal

“¡Está jugando pádel, no sabe ni qué está votando, pon atención Cuauhtémoc!”, reclamó entre risas el diputado Mario Zamora (PRI).

Además, la diputada Patricia Jiménez (PAN) dijo: “anda acosando mujeres”, en referencia a la denuncia pública que enfrenta el legislador.

El diputado Mario Zamora volvió a comentar "anda jugando pádel, hasta acá se escuchan los raquetazos", para luego emitir su voto.

🗳📌 CACHAN A CUAUHTÉMOC BLANCO JUGANDO PÁDEL 🎾 DURANTE SESIÓN DE TRABAJO



Pues sí, el diputado Cuauhtémoc Blanco (Morena), volvió a dar nota... pero no por su trabajo legislativo.



En la sesión remota de la Comisión de Presupuesto se discutía la opinión sobre la Ley de Aguas… pic.twitter.com/Hz6mEDWOOQ — Juan Ortiz 🗳️👁‍🗨 (@Juan_OrtizMX) October 20, 2025

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

apr