Más Información

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Asciende a 64 fallecidos por lluvias en 5 estados del país, reporta Protección civil; hay más de 65 personas no localizadas

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

Israel libera a casi dos mil prisioneros palestinos; llegan al norte de Egipto

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

El narco, cada vez más cerca de los jóvenes

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

“Maté a mi mejor amigo por lealtad al cártel”, testimonio del reclutamiento infantil en el narco

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Aaron Ramsey y su familia atraviesan por un mal momento: extraviaron a su perrita Halo en San Miguel de Allende

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Bienestar inicia censo casa por casa en estados afectados por las lluvias; alistan primeros apoyos para limpieza y reconstrucción

Tlalnepantla, Méx.– Karla “N” y Germán “N”, esposa e hijo de Alejandro Germán “N”, conocido como , recuperaron su libertad luego de que un juez de control del Estado de México determinara que los argumentos de la Fiscalía no contaban con pruebas suficientes para sostener la medida de prisión preventiva que enfrentaban.

En una audiencia que se prolongó por más de cinco horas, realizada en los juzgados de control de Tlalnepantla, ubicados en el , la Fiscalía del Estado de México solicitó mantener la prisión preventiva, argumentando que de quedar en libertad la víctima y el testigo podrían estar en riesgo.

El juez cambió la medida cautelar, por lo que Karla “N” y Germán “N” llevarán a cabo su proceso en libertad mientras continúan las investigaciones relacionadas con la agresión contra un instructor de pádel.

Lee también

Por estos hechos, German N, conocido como Lord Pádel, emitió un amparo federal para evitar su detención, al igual que su compañero Othon “N”. Ambos fueron puestos en libertad el 18 de agosto luego de que se realizó su detención en el Aeropuerto de Cancún.

Los hechos por los que se les imputa el delito de homicidio en grado de tentativa ocurrieron el pasado 19 de julio, durante un Campeonato de Pádel, que se realizó en el Club Alfa Pádel, en.

En el encuentro deportivo, Alejandro Germán “N” golpeó a su contrincante Israel “N”, por diferencias en la competencia.

Lee también

A la agresión se sumaron presuntos integrantes de seguridad privada de Alejandro Germán, así como su socio Othón, su hijo y su esposa, de acuerdo a las imágenes de videos que circularon a través de las redes sociales, donde se pudo escuchar presuntas amenazas de muerte de Alejandro Germán “N” contra Israel “N”.

En declaraciones públicas, Israel “N”, informó que las agresiones de las que fue sujeto le impedirán laborar como profesor, carrera que desempeña, lo que afecta su principal fuente de ingresos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

LL

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses