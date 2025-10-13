Tecámac, Méx.— Elementos de corporaciones de los tres niveles de gobierno realizaron, este fin de semana, cateos e inspecciones en 18 municipios del Estado de México en los que aseguraron 53 inmuebles relacionados con el delito de despojo, con lo que suman más de mil propiedades recuperadas en 25 localidades las cuales han sido entregadas a sus dueños 539 dentro del programa Restitución.

El viernes pasado realizaron las acciones en las que participaron miembros de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar ) y de Seguridad estatal (SSEM), la Guardia Nacional y policías municipales.

Los integrantes de las agrupaciones policiales acudieron a Acolman, Tecámac, Chalco, Texcoco, Nezahualcóyotl, Toluca, Almoloya de Juárez, Atlacomulco, Tlalmanalco, Zumpango, Chiautla, Atenco, San Antonio La Isla, Tenancingo, Ixtapaluca, Cocotitlán y Tepetlixpa, en donde fueron aseguradas las 53 propiedades.

Durante estas acciones se vinculó a proceso a una persona por despojo y se cumplimentó una orden de aprehensión por ese ilícito, además de que se aseguró y entregó un inmueble destinado a escuela rural administrada por el Consejo Nacional de Fomento Educativo (Conafe) en Almoloya de Juárez.

Del mes de abril, cuando fue puesta en marcha la Estrategia para la Restitución de la Propiedad, a la fecha han sido asegurados mil 28 inmuebles en más de 25 municipios mexiquenses, de los cuales 539 ya fueron restituidos a quien acreditó ante el Ministerio Público su legítima propiedad, lo que les permitió a las víctimas recuperar su patrimonio.

De los inmuebles devueltos, 412 de ellos son casas habitación, 60 predios y 17 inmuebles dedicados a locales comerciales, en tanto que el Ministerio Público recibe la documentación con la que los legítimos dueños acrediten la propiedad para concretar su restitución.