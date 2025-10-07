El pulque no solo es un "néctar" que forma parte de nuestra cultura desde la época prehispánica, también es una de las bebidas más representativas de la cultura mexicana.

El pulque "es una bebida milenaria que ha desafiado el paso del tiempo y se ha mantenido como una parte esencial de la herencia y la cultura mexicana", asegura la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural y hoy en Menú te contamos todo sobre la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza 2025 para que celebres el legado de este "néctar ancestral".

¿Qué habrá en la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza 2025?

Para esta tercera edición la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza tiene preparadas muchas sorpresas. Habrá artesanías, muestras gastronómicas, libros, música, danza, y, desde luego, mucho pulque.

Foto: Flickr.

Este año, la venta y degustación de pulque en la Feria estará a cargo de 19 pulquerías:

Curados d' Espanto

El Charro Negro

El Gallinero

El Gran Tlatoani

El Quitapenas

El Perro Che Che

La Colmena del Tlacoache

La Bella Renata

La Cábula

La Valentina

Mundo Pulque

Pulcasa Cultural

Pulque Arte

Pulques El Mictlán

Pulques Finos del Inframundo

Pulques Mich

Star Pulmex

Vacas Verdes

Wapa Pulque

¡Pero eso no es todo! La Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza también contará con actividades culturales ideales para disfrutar con toda la familia.

Leer también: Cuándo acaba la temporada de maíz cacahuazintle

¿Cuándo será la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza?

Esta esperada feria de pulque tendrá lugar en la Explanada Municipal de Atizapán el próximo sábado 11 y domingo 12 de octubre. La entrada será libre y podrás disfrutar de todas las actividades en un horario de 10:00 a 20:00 h.

Foto: Ayuntamiento de Atizapán.

Y para que vayas más que preparado, aquí te dejamos el programa de actividades para el fin de semana de la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza 2025:

Sábado 11

10:00 - Apertura de la Tercera Feria del Pulque

11:00 - "Atizapán, Tierra Mechalera" Charla con Arturo Trueba

11:30 - "Maguey, Pulque, y Pulquerías" Charla con Emilio Valdovinos

12:00 - Erick El Rufo (Música)

13:00 - Tonada Urbana (Música)

14:00 - Citlalmina (Danza)

15:00 - La Secta Pulquera (Música)

16:00 - Killa P'unchay (Música Andina)

16:50 - Rifa de Cartonería "Kustom el Nagual y Monito Calavera"

17:00 - Travelin Rock (Música Rock)

18:00 - Wonderful Ska (Música Ska)

19:00 - Cocktail Margarita (Música Surf)

20:00 - Roy Rebelde & JAMRuff (Música Reggae)

Domingo 12

9:30 - La Mugre y Las Ratas (Música Rock)

10:00 - Cuentacuentos Luz Martínez

11:00 - "Maguey, un entorno sustentable" Charla con la Bióloga Carmen García

12:00 - Pecorío Rock (Música Rock)

13:00 - Huapango el Valle (Música Regional)

14:00 - Xochiquetzalli (Danza Folklórica)

16:00 - Bekolo Dimbaya (Música y Danza)

16:00 - Trío Femenil Masakali (Música Regional)

16:50 - Rifa de Cartonería "Kustom el Nagual y Monito Calavera"

17:00 - Tatacha Fu (Música Ska)

18:00 - Zona 8 (Música Rock)

19:00 - Indepistos (Música Ska)

20:00 - Lonely Heart (Música Rock)

Foto: Wikimedia Commons.

¡No te pierdas la Feria del Pulque de Atizapán de Zaragoza 2025! Es un evento para toda la familia.

Leer también: ¿Cuándo y dónde será el Mezcalfest MX de otoño 2025?

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.