Mezcalfest MX celebra su XI edición Otoño 2025 en la CDMX con destilados, cocina tradicional, arte, música, y mixología. Y en Menú te contamos todo lo que tienes que saber para que no te lo pierdas.

Este festival de mezcal es uno de los encuentros más importantes para los amantes del mezcal, los destilados artesanales y la gastronomía tradicional.

Los próximos sábado 18 y domingo 19 de octubre, el Club de Leones de la Roma Sur se convertirá en un espacio de celebración cultural, artística y culinaria, en el que se mezclan saberes ancestrales, creatividad contemporánea y experiencias multisensoriales.

¿Solo habrá mezcal?

¡No! Aunque el mezcal es la estrella del evento, y la intención es la promoción de este destilado artesanal, Mezcalfest MX tiene mucho más que ofrecer.

Foto: Unsplash.

De hecho, “Mezcalfest MX es un oasis gastronómico para los amantes de los destilados, bebidas y productos artesanales. Donde disfrutamos, aprendemos y hacemos comunidad”, asegura su fundador y organizador Alejandro González.

Este año, Mezcalfest MX se caracteriza por experiencias que van más allá, como:

Galería Mezcalfest M

La XI edición inaugura la Galería Mezcalfest MX, una plataforma visual que reúne carteles, videos, pintura digital, cortometrajes y loops artísticos que reinterpretan la experiencia del mezcal y las bebidas artesanales a través de miradas contemporáneas.

En paralelo, los asistentes podrán degustar destilados como mezcal, sotol y lechuguilla, además de productos artesanales con la voz directa de maestros mezcaleros, mujeres productoras y emprendedores locales, quienes apuestan por la calidad y la economía comunitaria.

Cocina tradicional y experiencias culinarias

La cocina es el corazón del Mezcalfest MX 2025, en esta edición cocineras y cocineros tradicionales compartirán recetas, saberes y platillos emblemáticos de diferentes regiones de México.

Entre los proyectos destacados se encuentran:

Foto: Cortesía.

Con sabor a Sonora , de Cleotilde Romero “Cothy”, cocinera certificada que llevará a la mesa la tradición sonorense: burros y tacos de carne asada, chilorio, machaca, coyotas y coricos.

, de Cleotilde Romero “Cothy”, que llevará a la mesa la tradición sonorense: burros y tacos de carne asada, chilorio, machaca, coyotas y coricos. Los Tres Pinches Tacos , colectivo surgido en La Lagunilla que combina humor y oficio culinario para ofrecer discada norteña, cochinita y tacos de canasta.

, colectivo surgido en que combina humor y oficio culinario para ofrecer discada norteña, cochinita y tacos de canasta. Arre Cocina de Humo , a cargo de Abigail Suárez y Alexis Martínez, con cortes de carne al carbón como rib eye, picaña y new york, acompañados de salsas de la casa.

, a cargo de Abigail Suárez y Alexis Martínez, con como rib eye, picaña y new york, acompañados de salsas de la casa. Chilesquites Chilipines, proyecto familiar que transforma ingredientes endémicos, como chiles, frutas, flores, hierbas e insecto, en salsas, moles, totopos y botanas únicas.

Mixología y cantina mexicana

La mixología tendrá un papel protagónico en el Mezcalfst MX 2025, pue se contará con la participación de jóvenes talentos que reinterpretan los destilados mexicanos.

Foto: Unsplash.

En esta edición, Estudio Mezcal, mezcalería de barrio ubicada en San Rafael, se hará cargo de la barra oficial con coctelería creativa, mezcales artesanales y antojitos mexicanos, ofreciendo una experiencia única para descubrir nuevas formas de disfrutar el agave.

Música, conciertos y experiencias escénicas

La música será el hilo conductor de las emociones en esta edición del Mezcalfest MX, con un programa que integra tradición, psicodelia y fiesta:

Sábado 18, 14:30 h: Huemac Olivares, músico e investigador que presentará Los sonidos del maguey, un concierto con instrumentos creados a partir del quiote de agave.

Sábado 18, 18:00 h: Gabriel López, integrante de Sonido Gallo Negro y Twin Tones, ofrecerá un live act con matices de cumbia psicodélica y sonoridades experimentales.

Domingo 19, 18:00 h: DJ Scorpio 69, con un DJ set de clausura que promete encender la pista y cerrar con energía festiva esta XI edición.

Academia, diálogo y reflexión

El Mezcalfest MX 2025 también apuesta por la reflexión y el intercambio de saberes a través de conversatorios y charlas especializadas:

Beatriz Margarita Vásquez Díaz , educadora certificada en destilados, hablará sobre “La modernización del mezcal o la tequilinización del mezcal”.

, educadora certificada en destilados, hablará sobre “La modernización del mezcal o la tequilinización del mezcal”. Daniel Massih X . “Mezcanauta”, profesor y referente en el mundo mezcalero, presentará “Analogías entre el mezcal y otros fermentos y destilados del mundo”.

. “Mezcanauta”, profesor y referente en el mundo mezcalero, presentará “Analogías entre el mezcal y otros fermentos y destilados del mundo”. José Alfonso Maraver Labastida “Artizan”, artista visual, compartirá su “Historia de vida en el mundo de las bebidas espirituosas”.

Foto: Cortesía.

Estos espacios permitirán discutir el futuro del mezcal, su relación con otros destilados y la importancia de preservar la tradición mientras se impulsa la innovación.

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo el Mezcalfest MX 2025?

Ahora que ya sabes todo lo que habrá en esta celebración al destilado mexicano, te compartimos los detalles logísticos para que organices tu agenda y no te lo pierdas.

El Mezcalfest MX XI Edición Otoño 2025 se llevará a cabo el 18 y 19 de octubre, de 13:00 a 20:00 horas, en el Club de Leones de la Ciudad de México (Ures 13, colonia Roma Sur).

¿El Mezcalfest MX 2025 es un evento gratuito?

No. Mezcalfest MX 2025 es un festival independiente por lo que la entrada supone un costo de recuperación por día de $50 pesos en preventa (ya disponible en Passline), y $80 pesos en puerta.

Sin embargo, tu entrada incluye un vaso de cristal para degustación y vasos compostables para hidratación. Además, todas las actividades culturales, musicales y académicas están incluidas en el acceso.

¡No te lo puedes perder! No solo es un evento libre de plásticos, también es el festival perfecto para disfrutar de un fin de semana en familia (y sin dejar a las mascotas en casa porque también es pet friendly).

