El concurso mundial más grande de destilados o bebidas espirituosas se llevó a cabo del 7 al 12 de septiembre en Jalisco. Aquí se reunieron prensa especializada, sommeliers, maestros destiladores y personalidades de la industria para evaluar más de 2 mil 550 bebidas espirituosas provenientes de 70 países.

¡Hoy finalmente tenemos los resultados! México se destacó con 155 medallas en total. Cabe mencionar que del total de las muestras que se enviaron para evaluar, los destilados de nuestro país correspondieron al 20%, lo que posiciona a México como un referente en las bebidas espirituosas a nivel mundial.

Leer también: ¿Cuándo y dónde se festejará la semana del vino mexicano?

¿Cómo funciona el Spirits Selection?

Un total de 150 jueces, de 42 nacionalidades, analizan 62 categorías de bebidas espirituosas, bajo un sistema de evaluación riguroso y reconocido internacionalmente. El cual evita distracciones del exterior, al ser cerrado al público.

Las botellas se cubren en su totalidad, llevando un registro, para que ninguna persona que evalúe tenga referencias a determinada marca o producto. Cada año, la sede cambia y esta vez tocó a México, especialmente al estado de Jalisco, ser anfitrión de este importante certamen.

Es muy importante aclarar que no se trata de una competencia para saber qué país o qué destilado es mejor, sino cuáles, de entre varias clasificaciones de bebidas espirituosas de cualquier nacionalidad destacan.

Por eso, se da el mismo reconocimiento a distintas bebidas de diferentes nacionalidades, ejemplo de ello son las revelaciones y las grandes medallas de oro, las máximas medallas del certamen.

Otras de las naciones que tienen bastantes medallas y revelaciones son Francia y China.

Revelaciones

Las revelaciones son destilados que destacan de otros espirituosos y son acreedores de las máximas medallas del concurso, la "Gran Medalla de Oro". Aquí México obtuvo dos reconocimientos, uno por un Mezcal y otro por un Tequila.

México: Mezcal Mexcalito de Mi Corazón Papalometl Gran Medalla de Oro

Italia: Liqueur Amaro San Simone Gran Medalla de Oro

Francia: Aniseed Pastis Henri Bardouin Gran Medalla de Oro

Francia: Armagnac Dartigalongue Réserve Gran Medalla de Oro

India: Whisky WoodBurns Contemporary Indian Whisky Gran Medalla de Oro

Brasil: Cachaça Laudelino Junckes 2020 Gran Medalla de Oro

Chile: Pisco Gran Pisco Nontay 43 2023 Gran Medalla de Oro

Francia: Cognac Ulysse Cognac Grande Champagne XO Gran Medalla de Oro

Reino Unido: Gin Colombo No7 Ration Navy Dry Gin Gran Medalla de Oro

Italia: Grappa Riserva Rebo Barricata 6 Anni Gran Medalla de Oro

Japón: Honkaku Shochu Chiran Tea Chu Green Tea Shochu Gran Medalla de Oro

China Taipei (Taiwan): Baijiu Yushan Kaoliang Chiew XO Gran Medalla de Oro

Francia: Liqueur H.theoria Electric Velvet Gran Medalla de Oro

Polonia: Sin Alochol Mionetto Aperitivo 0% None Gran Medalla de Oro

Perú: Pisco Gran Cruz Quebranta Gran Medalla de Oro

Serbia: Fruit Eau-de-Vie Žuta Dunja 2 Years Gran Medalla de Oro

Mauricio: Ron New Grove Emotion Blend 1969 - 2008 Gran Medalla de Oro

China: Baijiu Zhenjiu Zhen 10 Years Gran Medalla de Oro

Escocia: Scotch Whisky Tri Carragh Lowland Distillery - Dalrymple 10 Gran Medalla de Oro

Bolivia: Singani Premium Yokich do Valle de Cinti Cepas Viejas Y Centenarias Gran Medalla de Oro

China: Baijiu Four Seasons Fortune Gran Medalla de Oro

México: Tequila Tequila Maestro Dobel Blanco Gran Medalla de Oro

Vodka: Francia Vodka Distillerie Saint VéranGran Medalla de Oro

Alemania: Single Malt Whisky Weyermann® Single Malt Whisky Triple Cask 3 Gran Medalla de Oro

Gran Medalla de Oro

Estos espirituosos, si bien no son revelaciones, también son excepcionales, lo cual, los hace merecedores de la máxima medalla del concurso. Aquí México brilló con 3 mezcales, 2 tequilas y una raicilla y un sotol reconocidos.

Escocia: Scotch Whisky 72.124 - Soak up the sun with a glass of Sherry 10 Years

Guadalupe: Agricultural & Sugar Cane Juice Rum Rhum Bielle Vieux Agricole de Marie Galante Brut de Fût 55° 2018

Brasil: Bitter-Amaro Bitter 15 Ervas Wilbert

Brasil: Cachaça Villaggio De Simoni - Carvalho 15 Anos 2009

Martinica: Agricultural & Sugar Cane Juice Rum Rhum Blanc Agricole AOC Martinique HSE 40° 100cl

Francia: Gin Antidote Orange de Corse

Italia: Liqueur Imperium

China Taipei (Taiwan): Liqueur Oh! Coffee Rum

Francia: Liqueur Menthe Glaciale

Venezuela: Ron Tawala Huella

Escocia: Scotch Whisky Tri Carragh Ardmore 11

Reunión: Ron Antoinette Rhum d'Exception Isautier

Italia: Brandy Villa Zarri Brandy Italiano 21 Anni 2002

México: Mezcal Toro Muerto

Francia: Aniseed Absinthe La Pipette Verte

China: Baijiu Kouzijiao Jian 20

México: Tequila Fregon Blanco

México: Sotol Vibora que vuela - Desierto Calavera 2025

Nicaragua: Ron Flor de Caña 18 Años

México: Mezcal El Individuo

Serbia: Rakia Draža Prepečenica

México: Mezcal Dos Once 2 Meses

Suecia: Gin Spirit of Hven Navy Strength Gin

China: Baijiu Nanjol Voice of the night

Francia: Single Malt Whisky Charmeval By Bruant Finition Fût de Banyuls

México: Tequila Mi Familia Flores Plata

Serbia: Pomace Brandy Travarica 2

Italia: Liqueur Zahare 2025

Francia: Gin Avem - Hippolais

Corea del Sur: Soju Mujac53 Aged 8 Years

México: Raicilla Orgullo del Rey Blanca

Serbia: Fruit Eau-de-Vie Tabiet Quince Brandy 12 Months In Oak Barrels

China: Baijiu XiaoHuTuXian Enigma

Leer también: El Taller de Katz: cocina mexicana y coctelería de autor

México brilla en el Spirits selecion 2025

Nuestro país fue de las naciones que mayor cantidad de reconocimientos obtuvo por sus destilados, al obtener 66 medallas de oro por destilados alrededor de la República, en su mayoría por Mezcal, aunque el Tequila también resaltó a la par de otros destilados como el sotol y la raicilla que cada vez más tiene mayores reconocimientos internacionales gracias a su denominación de origen.

Entre los estados mexicanos que más fueron reconocidos están Oaxaca, Jalisco, Michoacán y Puebla, aunque también se destacó Zacatecas.

Respecto a las medallas de plata, que representan un gran labor y reconocimiento, pero también áreas de oportunidad, México otuvo 80 medallas más, entre las que destacaron también el Mezcal, principalmente, seguido por el Tequila y la Raicilla.

Entre las sopresas que México dio para el mundo, se encuentra un Ron de Yucatán "Mosquito Runer 12 años"; 2 Ginebras de Querétaro: "Fridu by Bakua Gin" y "Armónico". También un par de bacanoras, "Delirio Since 2021" por las Mujeres del Mezcal en Sonora y "Pueblo Mío Joven" de Grupo Extractos Artesanales en Hidalgo.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí:https://www.eluniversal.com.mx/newsletters.