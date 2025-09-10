La Secretaría de Turismo anuncia una nueva Ruta del Tequila y en Menú te compartimos todos los detalles de esta nuevo recorrido para los amaneces de destilados en el estado de Jalisco.

¿Nueva Ruta del Tequila?

La ruta integra ocho municipios del estado: Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Jesús María, Atotonilco El Alto, Ayotlán y Tototlán.

Los municipios reúnen 75 productos y experiencias turísticas, además de una infraestructura compuesta por más de 533 establecimientos de alimentos y bebidas.

Foto: Pexels.

¿En dónde está la nueva Ruta del Tequila?

La Ruta del Tequila de Los Altos integra ocho municipios del estado: Acatic, Tepatitlán, San Ignacio Cerro Gordo, Arandas, Jesús María, Atotonilco El Alto, Ayotlán y Tototlán.

La presentación, encabezada por Michelle Fridman Hirsch, Secretaria de Turismo, se realizó en Casa Sauza en el marco de la 27ª edición del Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles, que se está llevando a cabo del 7 al 12 de septiembre, con la presencia de las principales autoridades del certamen y 150 jueces internacionales provenientes de 42 países.

Foto: Cortesía.

La plataforma internacional sirvió como escenario estratégico para destacar el valor cultural, económico y turístico del tequila producido en la región de Los Altos.

¿Qué habrá en la nueva Ruta del Tequila?

Los ocho municipios concentran 75 productos y experiencias turísticas. Incluyendo, 1,691 habitaciones de hotel.

Fridman, aseguró que en la zona se han integrado 16 casas tequileras que conforman un producto culinario y turístico activo, con potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo.

La región de Los Altos cuenta con destilerías, espacios para degustación, gastronomía y sitios vinculados a la tradición que ofrecen una propuesta distinta a la de otras regiones tequileras.

Foto: Cortesía.

El área conocida como el Triángulo del Tequila está formada por los municipios de Arandas, Tepatitlán y Atotonilco, que además incluyen oferta de hotelera destacada.

La oferta gastronómica incluye restaurantes, cantinas, comida callejera y mercados. Además del tequila, hay granjas, productores de queso y vegetales, y actividades complementarias.

En colaboración con las casas tequileras, se desarrollan nuevas experiencias para que operen antes del Mundial de Fútbol de 2026.

Entre las propuestas se encuentra el museo interpretativo de Tequila Clase Azul, la Reserva de Los González con actividades ecuestres entre campos de agave, entre otras.

Foto: Cortesía.

Tequila Don Julio desarrollará el centro denominado “Mundo de Don Julio”, que incluirá restaurante, museo y experiencias integradas, y Tequila Campo Azul ofrecerá “El Tesoro de los Altos”, una propuesta con cabañas, recorridos por campos de agave, actividades en cuatrimoto y talleres de cata.

Tequila San Matías presentará una experiencia “De la Granja a la Mesa”, en una zona de producción agrícola, combinando gastronomía local con tequila, y Casa Loy desarrollará una experiencia de maridaje con cocina tradicional vinculada al tequila.

A la presentación asistieron Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégica de Crecimiento y Desarrollo Económico de Jalisco; Baudouin Havaux, Presidente del Concurso Mundial de Bruselas; Ulric Nijs, Director del Spirit Selection by CNB y Víctor Manuel Martínez Quesada, Senior Global Ambassador de Casa Sauza Tequila.

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters