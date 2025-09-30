Ubicado en una terraza con vistas únicas de la Colonia Roma, El Taller de Katz es una experiencia foodie única. Aquí, la cocina mexicana moderna se encuentra con la alquimia líquida.

El menú eleva los sabores tradicionales con técnicas de vanguardia, preparando el escenario para una coctelería innovadora. Sigue en Menú para conocer los detalles.

¿Cómo es la experiencia en el Taller de Katz?

El Taller de Katz es la evolución del concept bar Katz. Este nuevo espacio se posa en lo más alto de un recinto cuya intervención corrió a cargo del mismísimo arquitecto Alberto Kalach (sí, el de la Biblioteca Vasconcelos). ¿El resultado? Un setting espectacular para una experiencia que incluye vistas únicas, comida deli y coctelería inesperada.

Aquí, la autoridad en la barra es incuestionable:

Coctelería de Autor: Las creaciones líquidas son ideadas por Mica Rousseau y ejecutadas por el bartender Luis Comizzo. Ambos son mixólogos galardonados internacionalmente que se han propuesto transformar cada trago en una pieza de arte. La experiencia va más allá del hielo y el vaso.

Innovación: La propuesta líquida está inspirada en la alquimia y sus fases. Espera sabores que jamás imaginaste, desde destilados con notas inesperadas (¡como cereal Trix!) hasta kombuchas artesanales. Por supuesto, también rinden homenaje a México con reinterpretaciones sofisticadas de clásicos a base de mezcal y destilados nacionales.

Omakase: comida mexicana moderna y alquimia líquida

El menú de maridaje es el complemento esencial para este viaje de sabores. Al mando está el Chef David Hernández Aguilar, cuya confianza y experiencia se respaldan en más de 30 años de trayectoria como especialista en cocina francesa y mexicana.

Su trabajo combina la elegancia tradicional con la innovación. La cocina del Chef Hernández respeta los ingredientes frescos, logrando que cada platillo resalte la autenticidad del sabor mexicano y haciendo match perfecto con la coctelería experimental.

El Taller de Katz

Dirección: Avenida Álvaro Obregón, Col. Roma, CDMX.

Avenida Álvaro Obregón, Col. Roma, CDMX. Horarios:

Costo: $1,490 MXN por persona.

$1,490 MXN por persona. Aviso: La experiencia requiere reserva anticipada.

La experiencia requiere reserva anticipada. IG: @katz.mx

