Al afirmar que "no somos iguales", la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que esté promocionado el voto durante sus visitas de supervisión de la entrega de ayuda a damnificados por las fuertes lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, San Luis Potosí.

La jefa del Ejecutivo federal señaló que en redes sociales se sacó de contexto un video difundido este fin de semana de su visita a Tianguistengo, Hidalgo, en donde una persona le reclamó que el presidente municipal Febronio Rodríguez Villegas, de Morena, no estaba apoyando a los damnificados.

"En Tianguistengo, íbamos pasando por las con las camionetas de Defensa y grita un señor: `¡No están haciendo nada!´, y entonces les dije `Párense, párense, que quiero escuchar al señor a ver qué está diciendo´.

"Entonces le pregunté `¿Por qué dice que no estamos haciendo nada?´ y me dijo `No es que el presidente municipal no está haciendo nada", `Fíjense bien a qué presidentes municipales ponen´, me dice él. Algo así, palabras más, palabras menos, ese el diálogo.

"Y entonces yo le dije: `Sí, pero ustedes también fíjense por quién vota´. Nada más para que sepan en Tianguistengo gobierna una persona postulada por Morena. ¿Cómo creen que vamos hacer promoción del voto, si no somos iguales. No", expresó.

En Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que existe todavía la idea de que el o la Presidenta de la República pone a los presidentes municipales

Calificó como "muy mezquino" y "muy ruin" el que esté sacando de contexto sus palabras y tergiversando la información.

"Sacan de contexto el pedacito y dicen que andamos promoviendo el voto con la ayuda, pero nada que ver. Es muy mezquino, la verdad, muy ruin este objetivo de estar señalando o tergiversando la información".

