Adán Augusto y Lastra encumbraron a Bermúdez, líder de "La Barredora"

Veracruz, la tragedia que se pudo evitar; fallan 2 de 4 fases de alerta

Petro revira a Trump por llamarlo "traficante de drogas"; lo tacha de grosero e ignorante y le recomienda leer Cien años de soledad

Roban joyas de Napoleón en el Louvre; ministro francés afirma que su valor es incalculable

Argentina vs Marruecos: Horario y canales para ver la final del Mundial Sub-20; hoy, domingo 19 de octubre

En pobreza 38 % de los afectados por las lluvias

La presidenta visitó este domingo 19 de octubre Pantepec, Puebla, donde supervisó los apoyos para las de la semana pasada.

Junto al gobernador Alejandro Armenta, Sheinbaum Pardo dijo a las personas damnificadas que se va a analizar el censo, "y dependiendo de la pérdida que hayan tenido en su casa, se va a dar un segundo apoyo".

"Si se perdió completamente la casa, pues el apoyo va a ser mayor. Si tuvieron afectaciones menores, entonces va a ser menor. Pero eso, producto del censo", dijo la Mandataria federal.

Señaló que seguirán con la grandes "en lo que se recupera todo".

Refirió que pronto se informará cuándo será la entrega del segundo apoyo, además que se apoyará con enseres domésticos como estufas, refrigeradores o colchones.

"Todo el mes vamos a estar aquí pegados para que puedan tener estos apoyos", mencionó.

De acuerdo con el último reporte de la , en Puebla se tienen 51 incidencias y 13 localidades incomunicadas.

También 9 caminos abiertos; 14 caminos abiertos parcialmente; 28 caminos cerrados; y 11 puentes afectados, todos revisados.

Se indicó que hay 24 mil 454 usuarios con servicio restablecido de energía eléctrica.

Además, 4 mil 796 viviendas censadas, 19 municipios con censo en progreso, y cuatro campamentos en Huauchinango, Teziutlán, Zacatlán y Chignahuapan para los .

