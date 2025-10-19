La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo tendrá un recorrido de supervisión este domingo 19 de octubre en Puebla, tras las lluvias e inundaciones de la semana pasada.

Se prevé que gobernador Alejandro Armenta acompañe a la Presidenta en un recorrido de supervisión en Pantepec, "para constatar de primera mano los avances en la atención a comunidades afectadas por las intensas lluvias".

Armenta puntualizó que Sheinbaum estará en "la zona de desastre" para revisar unos puentes, y agradeció el apoyo enviado para las personas damnificadas.

"La prioridad es clara: cuidar a quienes más lo necesitan", dijo el gobierno de Puebla.

