Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Sheinbaum supervisa en Hidalgo apoyos a damnificados por lluvias; se reúne con el gobernador Julio Menchaca

Después de haber estado en Tamaulipas, la presidenta visitó este sábado 18 de octubre , donde supervisó los apoyos para las familias damnificadas por lluvias e inundaciones.

Sheinbaum Pardo se encontró con el gobernador en el Centro de Acopio del Aeropuerto Juan Guillermo Villasana.

"Iniciamos una jornada más de supervisión y trabajo en apoyo a las familias hidalguenses", dijo el mandatario estatal por Morena.

"En coordinación, apoyamos a las comunidades afectadas por las lluvias", dijo Sheinbaum al destacar la supervisión de los trabajos.

Martí Batres visita Hidalgo

Martí Batres, director del ISSSTE, también se encuentra en Hidalgo, donde revisó el Hospital General “Columna Rivera” para visitar a las dos personas damnificadas por las lluvias que aún permanecen en esta unidad médica.

"En los hospitales del ISSSTE de Hidalgo, Puebla, Veracruz, San Luis Potosí y Querétaro han sido recibidas y atendidas 194 personas afectadas por las lluvias", reportó Batres.

