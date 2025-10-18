Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo descartó un riesgo por el crecimiento del río Pánuco, ante las inundaciones recientes en distintos estados.

Este sábado 18 de octubre, Sheinbaum Pardo viajó a Tamaulipas, donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.

"Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario", dijo la Mandataria federal.

Inundaciones en Tamaulipas. Foto: Especial

Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.

Villarreal explicó que el pico "ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario": "Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficiente por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población ".

Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van atenuar el pico.

