Más Información

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Sheinbaum descarta riesgos por crecimiento del río Pánuco; "continúa el monitoreo y seguimos atentos"

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

Dictan prisión preventiva a Donovan "N", presunto implicado en el asesinato del abogado David Cohen

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

PAN anuncia el fin de las alianzas con otros partidos; "ninguna sigla se antepondrá" a Acción Nacional, dice Jorge Romero

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Hallan artefacto explosivo y armas tras riña en penal de Culiacán que dejó un muerto y tres heridos

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Más de 200 alebrijes desfilan del Zócalo al Ángel de la Independencia

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

Suman 76 muertos por lluvias en cinco estados del país; hay 39 desaparecidos

La presidenta descartó un riesgo por el crecimiento del río Pánuco, ante las recientes en distintos estados.

Este sábado 18 de octubre, Sheinbaum Pardo viajó a , donde se reunió con el gobernador Américo Villarreal para evaluar el crecimiento del río Pánuco.

"Al momento no representa riesgo. Continúa el monitoreo y seguimos atentos para alertar a la población en caso necesario", dijo la Mandataria federal.

Inundaciones en Tamaulipas. Foto: Especial
Inundaciones en Tamaulipas. Foto: Especial

Lee también

Reiteró que se estará alerta por si pudiera haber un aumento del nivel en el río.

Villarreal explicó que el pico "ya llegó a su máximo y todavía no se refleja en el ámbito lagunario": "Las zonas bajas están alertadas y los presidentes municipales trabajando en forma coordinada y teniendo los albergues y suministros suficiente por si hay necesidad de hacer un desplazamiento de la población ".

Destacó que los sobrevuelos han detectado afectación y se ha desbordado el río en varias lagunas que van atenuar el pico.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]