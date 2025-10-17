Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

EU ataca un submarino que transportaba drogas en el Caribe, dice Trump

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Fuerzas federales se enfrentan con grupo armado en Michoacán; bloquean carreteras con vehículos incendiados

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

Gobernadores agradecen a Sheinbaum y a “Ejército rifado” ayuda tras lluvias e inundaciones; algunos a horas de salir de la emergencia

La presidenta insistió en el Plan México, ante la revisión que hace el a nuestro país de una alza a sus pronósticos y un posible crecimiento de 1%.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en , Sheinbaum Pardo también aseguró que se respetan las reglas de comercio con aquellos países con los que no se tiene un tratado comercial como China, a quien se prevé ajustar aranceles.

Al destacar que el Plan México tiene el objetivo de producir más en nuestro país, la Mandataria federal confió en un acuerdo con Estados Unidos ante el plazo de tres meses que dio el gobierno de para la entrada de aranceles a productos mexicanos.

México prevé ajustar aranceles a China. Foto: Archivo | El Universal
México prevé ajustar aranceles a China. Foto: Archivo | El Universal

Lee también

“Yo pienso que todo va por muy buen camino”, dijo al destacar el encuentro de ayer del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con funcionarios estadounidenses.

“En el marco internacional, nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Comercio (...) Entonces estamos cumpliendo con las reglas y es para los países con los que no se tienen de acuerdo comercial”, dijo al señalar que China y Corea del Sur se acercaron ante la propuesta de aumento de aranceles.

Reiteró que cambió el modelo económico con la autollamada cuarta transformación y resaltó la visión de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses