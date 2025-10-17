La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo insistió en el Plan México, ante la revisión que hace el Fondo Monetario Internacional (FMI) a nuestro país de una alza a sus pronósticos y un posible crecimiento de 1%.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también aseguró que se respetan las reglas de comercio con aquellos países con los que no se tiene un tratado comercial como China, a quien se prevé ajustar aranceles.

Al destacar que el Plan México tiene el objetivo de producir más en nuestro país, la Mandataria federal confió en un acuerdo con Estados Unidos ante el plazo de tres meses que dio el gobierno de Donald Trump para la entrada de aranceles a productos mexicanos.

México prevé ajustar aranceles a China. Foto: Archivo | El Universal

Lee también Sheinbaum celebra nuevo acuerdo global con la Unión Europea; destaca reducción de aranceles y beneficios para México

“Yo pienso que todo va por muy buen camino”, dijo al destacar el encuentro de ayer del secretario de Economía, Marcelo Ebrard, con funcionarios estadounidenses.

“En el marco internacional, nosotros somos miembros de la Organización Mundial de Comercio (...) Entonces estamos cumpliendo con las reglas y es para los países con los que no se tienen de acuerdo comercial”, dijo al señalar que China y Corea del Sur se acercaron ante la propuesta de aumento de aranceles.

Reiteró que cambió el modelo económico con la autollamada cuarta transformación y resaltó la visión de “por el bien de todos, primero los pobres”.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr