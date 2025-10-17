La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo celebró el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la Unión Europea, que será firmado el próximo año y, aseguró, beneficiará a México.

En su conferencia mañanera de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que el nuevo acuerdo comercial quedó establecido desde hace varios meses e inicia en febrero de 2026.

“Sí tiene una reducción de aranceles en varios productos, beneficia mucho a México para la exportación de productos a Europa, tanto desde productos agropecuarios, como manufactura. Entonces es muy benéfico para México”, dijo la Mandataria federal.

Indicó que pronto la Secretaría de Economía podría detallar más sobre el acuerdo.

María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, participó en el Foro México-Unión Europea en el que se celebró el Acuerdo Global Modernizado.

“La próxima firma del Acuerdo Global Modernizado nos coloca en la ruta que demandan nuestros liderazgos”, refirió Mercado.

“México y la Unión Europea, además de amigos, somos socios estratégicos, con una relación de iguales, basada en el respeto y en el progreso económico compartido. Con nuestro Acuerdo Global Modernizado queremos llevar nuestra asociación al siguiente nivel”, dijo Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

