Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

La celebró el nuevo Acuerdo Global Modernizado con la , que será firmado el próximo año y, aseguró, beneficiará a México.

En su de este viernes 17 de octubre en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo dijo que el nuevo acuerdo comercial quedó establecido desde hace varios meses e inicia en febrero de 2026.

“Sí tiene una reducción de aranceles en varios productos, beneficia mucho a México para la exportación de productos a Europa, tanto desde productos agropecuarios, como manufactura. Entonces es muy benéfico para México”, dijo la Mandataria federal.

Indicó que pronto la Secretaría de Economía podría detallar más sobre el acuerdo.

México y la Unión Europea firmarán el Acuerdo Global Modernizado. Foto: iStock
María Teresa Mercado, subsecretaria de Relaciones Exteriores, participó en el Foro México-Unión Europea en el que se celebró el Acuerdo Global Modernizado.

“La próxima firma del Acuerdo Global Modernizado nos coloca en la ruta que demandan nuestros liderazgos”, refirió Mercado.

“México y la Unión Europea, además de amigos, somos socios estratégicos, con una relación de iguales, basada en el respeto y en el progreso económico compartido. Con nuestro Acuerdo Global Modernizado queremos llevar nuestra asociación al siguiente nivel”, dijo Francisco André, embajador de la Unión Europea en México.

