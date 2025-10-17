Más Información

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

Suman 72 personas fallecidas tras las intensas lluvias en cinco estados del país; hay 48 personas no localizadas

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

EU detiene a sobrevivientes de ataque a presunta embarcación con drogas en el Caribe, reporta AP

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Gobierno y refresqueras llegan a acuerdo para reducir consumo de bebidas azucaradas; limitarán publicidad dirigida a niños

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Álvarez-Buylla evade señalamientos de conflicto de interés; “No tengo idea de qué me hablas…”

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Reprobados, alumnos en matemáticas y lenguaje

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

Van por castigar la extorsión con hasta 15 años de cárcel; Gobierno federal enviará iniciativa de ley

La presidenta aseguró que la intención del gobierno federal en aumentar los impuestos a refrescos y bebidas azucaradas no es recaudar más dinero, sino que se consuman menos estas bebidas por su .

La Mandataria federal señaló que es "doblemente bueno" el que las hayan acordado bajar 30% de calorías a los refrescos.

La jefa del Ejecutivo federal destacó que a la par se impulsará una campaña contra el consumo de refrescos y `comida chatarra´.

Lee también

"El objetivo no es recaudar dinero sino que se consuma menos. Ese es el objetivo (…) ¿Que objetivo tiene? Que si destinabas 100 pesos a comprar bebidas azucaradas en un mes, pues esos 100 pesos los sigas destinando nada más que vas a comprar menos refrescos. Ese es el objetivo: consumir menos.

"Si además de eso, logramos que la refresqueras digan `bueno le vamos a bajar 30% a la fórmula de producción de la Coca Cola o de otros refrescos o de otras bebidas azucaradas, pues es doblemente bueno. Porque además de consumir menos pues vas a consumir a partir de cierta fecha menos azúcar por bebida" dijo.

Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 17 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL
Conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional el 17 de octubre de 2025. Foto: Carlos Mejía / EL UNIVERSAL

Señaló que con la campaña `Vive Saludable, Vive Feliz´ en donde se mide tallas, peso y condiciones de los estudiantes de primaria se ha encontrado que ha aumentado el problema de obesidad y diabetes, lo cual, indicó, diversos estudios han demostrado que esto está asociado esencialmente al consumo excesivo al consumo de `comida chatarra´ y bebidas azucaradas.

Lee también

"Entonces el objetivo es prevenir, prevenir, prevenir, prevenir, prevenir. El objetivo en la salud de las y los mexicanos porque los efectos de una persona diabética en el mediano plazo son grandísimos, gravísimos. Disminuyen, no solo la vida esperanza de vida, sino también la calidad de vida y la cantidad de medicamentos que se tiene que dar asociadas estas enfermedades. Entonces ese el objetivo: la salud de las y los mexicanos", señaló.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

sg/apr

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses