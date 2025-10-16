Las y los diputados del PT, celebraron la integración del impuesto a sueros orales a la reforma la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enfocadas en proteger la salud pública, y afirmaron que se trata de un “logro” del Partido del Trabajo.

En conferencia de prensa, el autor de la propuesta, el diputado José Antonio López Ruiz, autor de la iniciativa, adelantó que con ello, se prevé una recaudación adicional de 41 mil millones de pesos.

El también Secretario de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, sostuvo que dicha reforma a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), enfocadas en proteger la salud pública, y puntualizó que “México es el país con mayor consumo de refrescos en el mundo y nuestro sistema de salud gasta cerca de 180 mil millones de pesos al año en atender enfermedades derivadas del consumo excesivo de bebidas azucaradas”.

Enfatizó que las bebidas azucaradas “son un motor de enfermedad” que provocan diabetes, obesidad infantil, hipertensión, padecimientos renales y cardiovasculares, siendo responsables de una de cada tres muertes por infarto en el país.

Por lo anterior, recordó que el pasado 23 de septiembre presentó junto con el coordinador del PT, Reginaldo Sandoval, la iniciativa para que los sueros orales y bebidas electrolíticas con azúcares añadidos o edulcorantes sean gravados con IEPS, ya que hasta ahora eran considerados como medicamentos, a pesar de sus efectos dañinos.

“Si un suero o bebida electrolítica contiene azúcares añadidos o edulcorantes, debe pagar impuestos. Estos son impuestos saludables, impuestos para salvar vidas”, concluyó Antonio López.

