La Cámara de Diputados aprobó con un cambio en lo particular el dictamen que reforma la Ley del Impuesto sobre Producción y Servicios (IEPS) para 2026 con 337 votos a favor y 126 en contra.

Se remitió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.

El dictamen incluye la reserva de los diputados Ricardo Monreal, Reginaldo Sandoval y Carlos Alberto Puente de los grupos parlamentarios de Morena, Partido del trabajo (PT) y del Verde Ecologista, respectivamente que recibió el aval de la mayoría y no el consenso que buscaba el partido en el poder, tras un acuerdo que anunció la industria refresquera para reducir el contenido de azúcar en sus productos.

Se modificó la propuesta original respecto para tener una tasa diferenciada: para las bebidas saborizadas con azúcar, el gravamen sube de 1.65 a 3.08 pesos por litro.

Las que contienen endulcorantes o sin calorías como los refrescos light pagarán por primera vez un IEPS que será de 1.50 pesos por litro, y no los 3.08 pesos que se proponían en la iniciativa original.

La tasa del gravamen se revisará cada año en función del factor de actualización que utiliza la secretaría de Hacienda con base a la inflación.

Carlos Alberto Puente presentó la reserva al argumentar que es necesario identificar los productos que contienen grandes cantidades de azúcar altamente adictivos como lo son los refrescos.

En total fueron 220 artículos que fueron reservados para su discusión en lo particular y 173 oradores inscritos; algunos de ellos bajaron sus propuestas y no pasaron a la tribuna, sin embargo el debate en lo particular que inició casi a las seis de la tarde se prolongó hasta la madrugada.

La presidenta de la Mesa Directiva, Kenia López Rabadán, decretó un receso para reanudar la sesión este viernes 17 de octubre a las 10:30 horas para continuar con la discusión del dictamen de la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) para el ejercicio 2026.

