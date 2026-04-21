Negociaciones del TMEC entre México y EU son “más duras”, dice el CCE; no se eliminarán los aranceles, prevé

El sector privado mexicano considera que las negociaciones entre México y Estados Unidos son “más duras” porque se parte del hecho de que no se eliminarán aranceles.

Para el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), José Medina Mora, EU muestra “una postura más dura, más de la que habían tenido, a pesar de que ha habido un avance importante”.

Aunque el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) les es importante, consideran que los aranceles no se eliminarán, dijo el empresario.

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Digamos que los funcionarios estadounidenses “dicen que el presidente Trump no se quiere salir del tratado (T-MEC), pero no le gusta, no creen en el libre comercio y que no hay manera de que no haya aranceles para ningún país del mundo y que, bueno, hay un espacio para la negociación, para que México y Estados Unidos puedan aprovechar (el tratado). Sabemos que es parte de la negociación”, dijo.

Ayer, Medina Mora fue uno de los empresarios y presidentes de organismos del sector privado que tuvieron un encuentro con el representante comercial de Estados Unidos, Jamieson Greer.

El copresidente del Consejo Mexicano de Negocios (CMN), Antonio del Valle Perochena, dijo que Greer los escuchó “con atención, dijo que entendía la problemática y que iban a seguir las conversaciones”.

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El líder del CCE refirió que en la plática con Greer le expusieron que “no queremos aranceles… lo saben perfectamente bien y es parte de nuestra posición; no queremos aranceles”.

Sin embargo, aunque “tienen una postura a escuchar, por supuesto que su posición es dura, pero bueno, yo creo que las conversaciones van avanzando”.

Hoy la agencia Reuters emitió una nota informativa en la que dijo que cuatro empresarios que se reunieron con Greer, durante la segunda ronda de negociaciones México-Estados Unidos, dijeron que él fue claro al decirles que no se eliminarán los aranceles que se impusieron a productos mexicanos de exportación.

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Uno de los empresarios dijo que Greer les comentó que no se regresará a un arancel cero, como el que se tuvo antes de la llegada del presidente estadounidense, Donald Trump.

A la fecha, México tiene aranceles de 50% contra el acero y aluminio mexicanos y del 25% a vehículos, además de que hay aranceles para los productos que no cumplen con las reglas del T-MEC.

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