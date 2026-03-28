Las mercancías con la etiqueta Made in Mexico, excluyendo las petroleras, que cruzaron hacia Estados Unidos alcanzaron un valor de 85 mil 194 millones de dólares entre enero y febrero.

Esta cifra significa un incremento de 12.1% frente a los envíos del mismo periodo de 2025 y se trata del mejor arranque de año desde 2023, cuando las exportaciones aumentaron 12.5%, de acuerdo con cifras que el Inegi dio a conocer este viernes.

El resultado se debe al aumento de 22.9% en las ventas de computadoras, maquinaria, componentes, equipo médico y productos agropecuarios, ya que las exportaciones automotrices se redujeron 12.3%.

Para cruzar la frontera norte, los vehículos y autopartes pagan un arancel de 25% sobre el contenido que no sea estadounidense.

Las exportaciones canalizadas al resto del mundo marcharon a mayor velocidad, cuyo valor fue 23% superior al primer bimestre de 2025, impulsadas por la aceleración de la industria automotriz, que disparó sus envíos 37.9%.

Analistas de Banorte destacaron que en los siguientes meses se desarrollarán diversos eventos que impactan la política comercial.

Desde su perspectiva, el hecho de que los bienes que cumplen con el T-MEC están exentos de los aranceles bajo la Sección 122 ha sido un punto de apoyo clave para las exportaciones manufactureras, permitiendo que la ventaja relativa de México frente a otros países continúe.

Los trabajos de preparación para la revisión del T-MEC se mantendrán como un factor relevante, indicaron.

En semanas previas, recordaron que se presentaron los temas de interés para la revisión del tratado. El secretario de Economía, Marcelo Ebrard, comentó que la estrategia se centrará en reducir la dependencia de Norteamérica respecto a otras regiones; fortalecer las reglas de origen; y reforzar la seguridad de las cadenas de suministro de la zona.

El 16 de marzo fue el arranque de trabajos bilaterales con Estados Unidos y comenzarán en mayo con Canadá, lo que permitirá saber cómo se va conformando el panorama de cara al arranque oficial de la revisión el 1 de julio.

En Banorte destacaron la iniciativa presentada por el Ejecutivo el 11 de marzo en materia de derechos laborales para las personas trabajadoras del campo, que incluye una reforma a la Ley de Comercio.

Al respecto, se contempla la emisión de un certificado de cumplimiento de obligaciones laborales que permita la agroexportación.

También es relevante el desarrollo y veredicto sobre la nueva investigación que la administración de Donald Trump presentó bajo el paraguas de la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que busca determinar si los países incurren en prácticas que pueden afectar los intereses comerciales de la Unión Americana.

El objetivo de esta investigación radica en determinar la existencia de prácticas que violan dichas prácticas en un listado de 60 países, entre los que se encuentra México. Se estima que las conclusiones se den antes de julio.

Tiempos de guerra

Respecto al conflicto en Medio Oriente, analistas de Banorte señalaron que el comercio global está viviendo una disrupción desde que comenzó marzo ante la caída en los envíos de energéticos a través del estrecho de Ormuz.

El impacto inmediato es en los precios de los energéticos dada su importancia en la proveeduría mundial de petróleo, explicaron.

Según las perspectivas de la Organización Mundial del Comercio (OMC), publicadas el 19 de marzo, en un escenario en el que se mantienen precios altos en la energía, el volumen del comercio de mercancías crecerá 1.4% este año tras avanzar 4.6% en 2025.

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