Tras conocerse que México y Estados Unidos llevarán a cabo, en unos días, la primera ronda bilateral formal rumbo a la revisión del T-MEC, el sector privado consideró que es importante la decisión y aseguraron que es importante se atiendan las controversias entre ambas partes, como el eliminar los aranceles que pesan sobre las exportaciones mexicanas.

Por una parte, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) expuso que rumbo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), el sector empresarial mexicano “impulsa una prioridad estratégica: arancel 0 en la Sección 232 para los productos que cumplan con las reglas de origen del Tratado”.

Así como “mantener reglas claras y condiciones de comercio justas es clave para fortalecer la integración productiva de Norteamérica, impulsar la inversión y consolidar a la región como uno de los bloques económicos más competitivos del mundo, expuso en redes sociales.

Al respecto, Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) añadió que el anuncio de que se iniciará la ronda de conversaciones formales entre los dos países, rumbo a la revisión del T-MEC “marca el arranque formal de la primera evaluación del tratado desde su entrada en vigor en 2020, un mecanismo previsto en el propio acuerdo que debe realizarse cada seis años”.

Expuso: “En términos estratégicos, este proceso abre una etapa de consultas y posicionamientos entre los tres países, donde gobiernos y actores económicos presentarán propuestas para ajustar reglas y atender controversias y fortalecer la competitividad de América del Norte”.

Agregó que no se trata de “renegociar completamente el tratado, pero sí representa una ventana clave para revisar disciplinas sensibles como comercio agrícola, reglas de origen, energía, medidas sanitarias, inversión y disputas comerciales y para definir la continuidad del acuerdo más allá de 2036”.

La directora de Análisis Económico en Grupo Financiero BASE, Gabriela Siller, aseguró que “hay que estar al pendiente de lo que se revise en el T-MEC de equipo de cómputo” porque en 2025 las exportaciones de dicho producto a Estados Unidos crecieron 86%.

Añadió que para nuestro país el tratado es muy importante porque el 30% del PIB nacional son exportaciones hacia Estados Unidos, 38.8% de la Inversión Extranjera Directa que llega a México proviene de dicho país y 60% del empleo manufacturero es de la industria manufacturera de exportación.

