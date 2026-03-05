El presidente del consejo de administración de Banamex, Fernando Chico Pardo, dijo que el día en que inversionistas institucionales firmaron la adquisición de 24% de Banamex, fue el domingo 22 de febrero, coincidiendo con el operativo federal que derivó en la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, evento que no mermó la confianza en el país.

“El día que tenían que firmar todos estos inversionistas fue el domingo que tuvimos los eventos del Mencho y no hubo ninguno que dudó o tuvo algún segundo pensamiento o nada, todos siguieron adelante con la firma y la suscripción de sus acciones, esto habla maravillas de México, la gente quiere confiar en México, quiere invertir en México, eso es gracias al liderazgo que tenemos”, destacó el empresario.

Durante la 34 plenaria de consejeros de Banamex, Chico Pardo resaltó que la presencia de firmas como General Atlantic, Afore SURA, Banco BTG Pactual, Chubb, fondos gestionados por Blackstone, Liberty Strategic Capital y la Qatar Investment Authority respaldan su plan para fortalecer a Banamex y son una muestra de confianza que hay en el país.

En ese sentido, reconoció al secretario de Hacienda, Édgar Amador Zamora, el apoyo que ha recibido por parte de las autoridades financieras para la adquisición de Banamex, cuyo 24% adicional de acciones vendidas a inversionistas institucionales solamente están a la espera de la aprobación de la autoridad antimonopolio en el país.

“Tengo el compromiso de encabezar esta nueva etapa para Banamex, marcada por su regreso a manos mexicanas y para mantener e incrementar su papel como un pilar de desarrollo de México y ser siempre socios y aliados de Citi.

"Decidí invertir en Banamex porque vi una oportunidad única de tener un impacto positivo en todos nuestros colaboradores y desde luego, en nuestro país. Durante mi carrera los proyectos y empresas que he liderado mantienen un eje común que es la confianza en México y la profunda convicción de que la mayor inversión, está aquí, por sus grandes posibilidades y sobre todo por su gente”, dijo Chico Pardo.

Buscan acelerar la digitalización de Banamex

El empresario dijo que se ha creado un grupo de trabajo para acelerar la digitalización con asesores externos que ya están colaborando muy de cerca con el equipo de Banamex, cuya estrategia en 2026 se centrará en reconstruir y fortalecer los negocios que por la separación se quedaron en Citi, particularmente la banca corporativa y de inversión.

“Al igual que la digitalización, el proceso de desconsolidar a Banamex de Citi, es tan prioritario como urgente. Es un año de transición muy importante”, subrayó.

El empresario resaltó que el plan central de Banamex se enfocará en sus clientes, además de fortalecer sus programas sociales y su área cultural.

“Que nuestros clientes estén convencidos de que este es el mejor banco del país. Vamos a impulsar nuestros programas sociales para que crezcan en calidad y número de beneficiarios, así como hacer que más personas conozcan del arte y de la riqueza cultural que tenemos en Banamex", expuso.

En su discurso, Chico Pardo dijo a los consejeros de Banamex que "ustedes, nuestros clientes y consejeros, saben mejor que nadie lo que necesitamos" y añadió que se requiere de su apoyo "para llevar a la firma a ser el grupo financiero número uno de México".

“Cuando la Secretaría de Hacienda, el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores autorizó mi compra, me comprometí a ser un motor de desarrollo en todo el país y ustedes son esenciales para cumplir mi promesa. Hoy todos tenemos que creer en México, no debemos de ser factores de queja, debemos ser todo nuestro mayor esfuerzo, para que nuestro país crezca”, dijo.

Banamex está de regreso y lo mejor está por venir: Manuel Romo

En su discurso, el director general de Banamex, Manuel Romo, afirmó que el banco inicia una nueva etapa tras su relanzamiento y aseguró que la institución bancaria busca recuperar una posición de liderazgo en el sistema financiero mexicano.

El directivo sostuvo que el grupo arranca 2026 con una estrategia más enfocada y con cambios en su gobierno corporativo que apuntan a fortalecer su crecimiento.

“Lo mejor todavía está por venir. De aquí en adelante verán más innovación y más cercanía, acompañadas siempre de nuestra solidez y seguridad. Porque creemos que sin Banamex, el Banco Nacional de México, no se explica el sistema financiero Mexicano moderno. Nos estamos reinventando”, dijo.

El directivo destacó que la incorporación de Fernando Chico Pardo como presidente del Consejo de Administración y accionista de referencia, luego de adquirir una participación de 25%. Bajo su liderazgo, explicó, la ambición del grupo es convertirse nuevamente en el líder del sistema financiero nacional.

“Bajo el liderazgo de Fernando, nuestra ambición es muy clara: Ser el líder del sistema financiero. Y colegas, estamos de regreso”, dijo.

Romo indicó que México enfrenta un contexto internacional complejo, marcado por tensiones geopolíticas, cambios tecnológicos impulsados por la inteligencia artificial y la reconfiguración de las cadenas productivas globales.

En este escenario, consideró que el país tiene ventajas derivadas de su integración comercial con Estados Unidos, su base manufacturera y la resiliencia del consumo interno.

“La oportunidad es enorme. En un mundo que se polariza, México puede y debe ser el puente estructural. Y para ello necesitamos detonar un mayor crecimiento económico a través de la inversión. Sin embargo, el atractivo no es suficiente. Es fundamental, también, fortalecer el Estado de derecho y contar con certidumbre jurídica y seguridad física, que permitan a los inversionistas poder tomar decisiones de largo plazo”, dijo el directivo.

