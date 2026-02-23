Tras los hechos de violencia registrados el domingo en distintos puntos del país y que provocaron el cierre de sus operaciones este lunes, los principales bancos comenzaron a anunciar la reapertura gradual de sus sucursales a partir de este martes 24 de febrero, aunque con algunas excepciones.

BBVA México

BBVA México informó que retomará el servicio en sus oficinas mañana martes, excepto en siete municipios del estado de Michoacán.

Municipios donde permanecerán cerradas las sucursales de BBVA:

Tepalcatepec

Nueva Italia

Buenavista Tomatlán

La Huacana

Jiquilpan

Huetamo de Núñez

Zinapécuaro.

La institución precisó que cualquier cambio será comunicado a través de sus cuentas oficiales.

Santander

Por su parte, Santander señaló que normalizará operaciones en todas sus sucursales de Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y Nayarit a partir de este martes 24 de febrero. El banco invitó a sus clientes a utilizar la banca en línea y la aplicación móvil para realizar operaciones sin necesidad de acudir físicamente a una oficina.

Lee también Cinco bancos cierran instalaciones por violencia en México; muerte de "El Mencho" genera efecto dominó

Banco Ve por Más (BX+)

En tanto, Banco Ve por Más (BX+) informó que sus sucursales y oficinas en León, Guanajuato; Guadalajara, Puerto Vallarta y Ajijic, Jalisco, regresarán a sus actividades cotidianas este martes. La institución puso a disposición de sus clientes sus líneas telefónicas de atención para cualquier duda o aclaración.

Las instituciones financieras habían mantenido cerradas diversas sucursales, principalmente en Jalisco, como medida preventiva ante los hechos de violencia del domingo por el operativo de las fuerzas armadas que concluyó con el abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, "El Mencho", líder del CJNG.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa