Luego de que este lunes Citi diera a conocer la venta de 24% de Banamex a un grupo de inversionistas institucionales, General Atlantic dijo que representa una de sus mayores inversiones en México.

La transacción representa la mayor inversión de capital de crecimiento de General Atlantic en México hasta la fecha”, dijo la firma en un comunicado.

General Atlantic funge como el inversionista líder en la venta de una participación accionaria total agregada del 24% en Banamex.

De acuerdo con la firma, su asociación con Banamex, pilar del sistema bancario mexicano, está fundamentada en la larga presencia de General Atlantic en México y en su experiencia global en el sector de servicios financieros.

“Desde 2015, la firma ha invertido más de 3 mil millones de dólares en 14 compañías con sede en México”, detalló.

En ese sentido, General Atlantic dijo que la asociación con Banamex y con el grupo ampliado de accionistas, es para respaldar el crecimiento continuo de la Compañía como institución financiera líder en México.

“Creemos firmemente en la fortaleza duradera de las instituciones que conectan los mercados locales con la economía global. Vemos a Banamex como un pilar fundamental del ecosistema financiero de México, con una posición única para desempeñar un papel protagónico en el avance y crecimiento continuo del país. Esta inversión refleja nuestra convicción en Banamex, su misión y su equipo, así como nuestra sólida alineación con Citi, la familia de Fernando Chico Pardo y el grupo ampliado de accionistas”, dijo la compañía.

Destacó que México se encuentra en las primeras etapas de una expansión que se desarrollará durante varias décadas, impulsada por la innovación, el espíritu emprendedor y la tecnología, ante lo cual están comprometidos en asociarse con organizaciones líderes en todo el país.

“Estamos profundamente orgullosos de dar la bienvenida a General Atlantic como accionista de Banamex, en lo que constituye su mayor inversión de capital de crecimiento en México hasta la fecha. Como inversionista institucional destacado, su compromiso demuestra una sólida confianza en el potencial y en las perspectivas de crecimiento futuro de Banamex”, señaló Ernesto Torres Cantú, director general internacional de Citi.

