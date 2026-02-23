Ante los hechos de violencia del domingo, Banamex amplió este lunes el cierre de sus sucursales a Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit, y reiteró que no tendrá operaciones presenciales en el estado de Jalisco, en una jornada en la que la mayoría de las instituciones bancarias del país tampoco abrieron sus puertas en la entidad.

El banco informó que las sucursales ubicadas en el estado de Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero, decisión que se suma al cierre total de oficinas en Jalisco, donde no habrá operaciones bancarias presenciales durante la jornada.

Banamex reiteró que la integridad física de sus clientes y colaboradores es prioritaria, por lo que tomó la determinación de suspender actividades en las zonas referidas mientras se mantiene atenta a la evolución de la situación en cada entidad.

La institución recomendó a sus usuarios privilegiar el uso de sus plataformas electrónicas, en particular la App Banamex y BancaNet, así como su red de cajeros automáticos, para realizar transferencias, pagos y consultas sin necesidad de acudir a una sucursal.

El banco indicó que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones particulares en cada estado, así como las decisiones que adopten las autoridades de los tres niveles de gobierno, a fin de determinar la reanudación de operaciones presenciales.

Durante este lunes, prácticamente todas las instituciones financieras optaron por suspender actividades en Jalisco y se espera que en el transcurso día actualicen la información a sus clientes.

