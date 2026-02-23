Más Información

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Trevilla narra operativo contra "El Mencho": pareja del capo fue clave; con voz cortada da pésame a familiares de compañeros fallecidos

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

Operativo contra "El Mencho" deja 62 muertes; SSPC reporta 70 detenidos y 85 bloqueos en el país

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

“El Tuli”, hombre de confianza de "El Mencho", también fue abatido; ofrecía 20 mil pesos por cada militar asesinado, revela Sedena

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Más de mil turistas pasaron la noche en el Zoológico Guadalajara por hechos violentos; autoridades brindan resguardo y apoyo

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Un domingo de miedo en el país; crónica de la embestida del CJNG

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Casa Blanca felicita al Ejército por caída de "El Mencho"; confirma apoyo de inteligencia a México

Ante los hechos de violencia del domingo, amplió este lunes el cierre de sus sucursales a Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta, en Nayarit, y reiteró que no tendrá operaciones presenciales en el estado de Jalisco, en una jornada en la que la mayoría de las del país tampoco abrieron sus puertas en la entidad.

El banco informó que las sucursales ubicadas en el estado de Michoacán y en los municipios de Bahía de Banderas y Nuevo Vallarta permanecerán cerradas este lunes 23 de febrero, decisión que se suma al cierre total de oficinas en, donde no habrá operaciones bancarias presenciales durante la jornada.

Banamex reiteró que la integridad física de sus clientes y colaboradores es prioritaria, por lo que tomó la determinación de suspender actividades en las zonas referidas mientras se mantiene atenta a la evolución de la situación en cada entidad.

Lee también

La institución recomendó a sus usuarios privilegiar el uso de sus plataformas electrónicas, en particular la App Banamex y BancaNet, así como su red de cajeros automáticos, para realizar transferencias, pagos y consultas sin necesidad de acudir a una sucursal.

El banco indicó que continuará monitoreando de manera permanente las condiciones particulares en cada estado, así como las decisiones que adopten las de los tres niveles de gobierno, a fin de determinar la reanudación de operaciones presenciales.

Durante este lunes, prácticamente todas las instituciones financieras optaron por suspender actividades en Jalisco y se espera que en el transcurso día actualicen la información a sus clientes.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

[Publicidad]