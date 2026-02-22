El presidente de la Mesa Directiva del Congreso de la Ciudad de México, Jesús Sesma, reconoció a las autoridades federales por el operativo realizado en Tapalpa, Jalisco, donde fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes "El Mencho", identificado como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

“Reconozco la firmeza y liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, así como del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de la República, Omar García Harfuch. Estoy convencido de que el combate frontal a la delincuencia y a los generadores de violencia es indispensable para recuperar la paz en las comunidades y garantizar la seguridad de las familias mexicanas”, destacó.

Desde su responsabilidad pública, y como ciudadano comprometido con el desarrollo del país, reiteró su respaldo a las acciones coordinadas del Gobierno de México para fortalecer el Estado de Derecho y devolver la tranquilidad a las y los mexicanos.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó que fuerzas especiales del Ejército Mexicano planearon y ejecutaron una operación en Tapalpa, en la que intervinieron diversas aeronaves de la Fuerza Aérea y la Fuerza Especial de Reacción Inmediata de la Guardia Nacional para lograr la detención de Ruben ’N’, ‘El Mencho’.

“Durante esta operación, personal militar fue atacado, por lo que en defensa de su integridad repelieron la agresión, resultando cuatro integrantes del grupo delictivo CJNG fallecidos en el lugar y tres heridos de gravedad, quienes perdieron la vida durante su traslado vía aérea a la Ciudad de México; entre estos últimos se encuentra Ruben ’N’ Mencho; sin embargo, serán las autoridades correspondientes las que se encargarán de las actividades periciales para su identificación”, señaló la Sedena.

rmlgv