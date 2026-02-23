Luego del operativo en el que fue abatido Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, en la zona serrana de Tapalpa, Jalisco, el Gobierno federal reforzará la presencia de fuerzas federales en la entidad con un despliegue que alcanzará los 7 mil elementos.

El secretario de la Defensa Nacional, general Ricardo Trevilla Trejo, expresó públicamente su pésame a las familias de los militares que perdieron la vida durante la acción en la que fue neutralizado el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En el mismo mensaje, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional confirmó el envío de 2 mil 500 elementos adicionales para fortalecer la presencia federal en el estado. Con este refuerzo, se consolidará un estado de fuerza cercano a los 7 mil efectivos desplegados en territorio jalisciense.

El general informó que desde el mismo día del operativo comenzó el traslado de más personal. Por la tarde, indicó, la situación tendía a normalizarse y no se reportaba un incremento en los bloqueos carreteros.

No obstante, explicó que se determinó fortalecer la presencia militar para garantizar la estabilidad y prevenir posibles reacciones del grupo delictivo. Fuerzas especiales fueron enviadas en tres aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana, además de que se movilizaron efectivos desde el centro del país y entidades vecinas.

“La intención es generar un efecto disuasivo mediante la presencia permanente del personal”, subrayó el secretario, al insistir en que el despliegue busca preservar el orden y la seguridad en Jalisco tras el golpe asestado a la estructura del CJNG.

