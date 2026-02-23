El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha logrado infiltrarse en prácticamente todas las entidades del país a través de alianzas con grupos criminales locales e imposición de gobiernos locales que le permiten operar con total control gran cantidad de territorio. Además, ha logrado establecer redes criminales para tener presencia en más de 40 países.

A nivel nacional, al menos desde 2015, ha conseguido dominar actividades delictivas relacionadas con el tráfico interno de drogas, huachicoleo, robo y extorsión, así como trata de personas. Por varios de esos delitos, en febrero de 2025 fue designado Organización Terrorista Transnacional por el gobierno de Donald Trump.

Según la Agencia Antidrogas (DEA), el CJNG tiene presencia en América, Europa, Asia y Australia. Sin embargo, EL UNIVERSAL ha dado cuenta de que el cártel también extiende sus tentáculos en África, particularmente en Sudáfrica, Nigeria y Mozambique. En Europa se encendieron alertas al detectarse —el año pasado— la existencia de una oficina del CJNG en España.

Armando Rodríguez Luna, profesor e investigador del Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia (CASEDE), advirtió que el CJNG mantiene una presencia relevante en al menos 30 estados del país, pero controla de manera total las actividades delictivas en Jalisco, Michoacán, Nayarit y Guanajuato. “Que tenga presencia en alrededor de 30 entidades federativas no implica que en todas ejerza un dominio sobre las actividades criminales. Lo que se sabe de manera muy específica es que sí ejerce un control mayoritario o total en Jalisco y Michoacán, donde no tiene que disputar o negociar con ningún grupo criminal el control de las principales actividades criminales”, explicó.

De acuerdo con reportes de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y la Red de Control de Delitos Financiero (Fincen, por sus siglas en inglés), el Cártel Jalisco es el principal operador de delitos como robo de combustible, extorsión y cobro de piso, trasiego de drogas mayoritariamente en México, pero también con fines de exportación a Estados Unidos, sobre todo metanfetaminas y, en los últimos años, fentanilo.

No sólo eso, a través de las alianzas con organizaciones criminales locales, el CJNG ha incursionado en el negocio de cigarros pirata, tráfico de personas con fines de explotación sexual —principalmente migrantes— y fraudes a turistas, sobre todo con la venta de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco, zona controlada en su totalidad por el Cártel Jalisco.

La DEA detalló en un informe de 2024 que la organización funciona “como una franquicia”, donde mientras se cumpla con las recaudaciones pactadas, cada “franquiciatario” puede introducir tantos negocios como ellos deseen.

Además, una investigación de la revista digital InSight Crime publicada en 2022 reveló que el Cártel Jalisco ha incursionado en negocios como el tráfico ilegal de cigarros en México y Estados Unidos, a través del Cártel del Tabaco.

Los principales aliados del CJNG en México han sido Guerreros Unidos, para obtener el control del trasiego de droga al interior del país, extorsiones y secuestros en Oaxaca, Guerrero y Morelos.

Lo mismo ha pasado con el Cártel de Santa Rosa de Lima, con el que mantuvo una pugna interna por el control de las extorsiones y el robo de combustible en el estado de Guanajuato, también por el trasiego de droga. Ante el riesgo de perder el territorio, en varias zonas han logrado acuerdos de paz y división de ganancias.

Incluso con el Tren de Aragua, organización criminal nacida en Venezuela, el Cártel Jalisco ha establecido alianzas para controlar la ruta de migrantes en México y las operaciones criminales en el sur y norte del país, principalmente en Chiapas y Chihuahua.

