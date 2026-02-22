Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

“Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana”, declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

Trump no se encontraba en el lugar en el momento del incidente.

