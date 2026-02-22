Más Información
Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva
Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas
Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"
Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida, murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció el domingo un funcionario del Servicio Secreto.
“Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de Mar-a-Lago esta mañana”, declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.
Trump no se encontraba en el lugar en el momento del incidente.
Senado de Florida aprueba renombrar aeropuerto de Palm Beach en honor a Trump; demócratas cuestionan el gasto
