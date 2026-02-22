Más Información

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Denuncian daños a la salud por refinería Dos Bocas

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Ponchallantas inundan carreteras de México y la web

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Ríos Farjat, Laynez Potisek y Cossío, se suman a "Somos México"; Acosta Naranjo es electo como su presidente en asamblea constitutiva

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Guardia Nacional: Anatomía de un encubrimiento frustrado

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

Hallan sin vida a 5 mujeres reportadas como desaparecidas en Celaya, Guanajuato; sus cuerpos estaban en pozos agrícolas

“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

“Limitar juntas del INE debilitará mecanismos contra el crimen”, asegura consejero Martín Faz Mora

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae "La Leona", pareja sentimental de "El Lastra" y reclutadora de sicarios del CJNG

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Cae jefe operativo del CJNG, junto a 13 presuntos secuestradores en Veracruz

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Amenazas, delito con más acuerdos reparatorios

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

Familiares del matrimonio poblano asesinado exigen agotar todas las líneas de investigación; "no descansaremos hasta obtener verdad y justicia"

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

"Soy una sombra entre las manos de mis sombras": entrevista con Ana Clavel

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

“La tierra no es un botín de guerra, nos pertenece a todos”: entrevista con Delcy Morelos

Un hombre armado que entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense en Mar-a-Lago, , murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad, anunció el domingo un funcionario del Servicio Secreto.

“Un hombre armado fue abatido a tiros (...) tras ingresar ilegalmente al perímetro de seguridad de esta mañana”, declaró el portavoz de la agencia, Anthony Guglielmi, en una publicación en X.

Trump no se encontraba en el lugar en el momento del .

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ss

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses