El presidente estadounidense, Donald Trump, confirmó en una entrevista con Político que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, lo visitará este domingo en Mar-a-Lago en su residencia privada.

“Zelenski y Bibi vienen. Todos vienen. Todos vienen”, dijo Trump. “Respetan a nuestro país otra vez”, añadió el mandatario al hacer referencia a que también lo visitará el líder ucraniano, Volodimir Zelensky.

Netanyahu, según un informe de NBC, informará a Trump sobre la creciente amenaza de Irán.

La reunión de Zelensky, además de las garantías de seguridad, se centrará en la gestión de la central nuclear de Zaporizhia y el control territorial del Donbás, los territorios orientales reclamados por Moscú.

El plan de Zelensky, que los funcionarios ucranianos han descrito como un intento de mostrar flexibilidad sin ceder territorio, ha recibido poca reacción pública de Washington.

La oferta de Zelensky de una zona desmilitarizada venía con una condición clave: Rusia tendría que retirar sus fuerzas de un tramo de tierra correspondiente en Donetsk. Rusia no ha dado ninguna indicación de que esté dispuesta a aceptar nada que no sea el control total de la región.

