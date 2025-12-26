Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Abandonan a recién nacido en parroquia de Tultitlán; Fiscalía del Edomex ya realiza investigaciones

Abandonan a recién nacido en parroquia de Tultitlán; Fiscalía del Edomex ya realiza investigaciones

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Nahle rechaza que detención de reportero "Lafita León", acusado de terrorismo, tenga que ver con libertad de expresión

Nahle rechaza que detención de reportero "Lafita León", acusado de terrorismo, tenga que ver con libertad de expresión

El presidente de Estados Unidos, , avisó este viernes que el plan de paz de 20 puntos negociado con el mandatario ucraniano, Volodimir Zelensky, para poner fin a la guerra de Rusia y Ucrania debe contar con su aprobación para salir adelante.

"(Zelensky) No tiene nada hasta que yo lo apruebe. Así que veremos qué tiene", afirmó el líder estadounidense en una conversación exclusiva con el portal Politico.

Trump se reunirá en Mar-a-Lago con Zelensky

Está previsto que Trump reciba el domingo a Zelensky en su residencia privada de Mar-a-Lago, en Florida, donde el mandatario estadounidense pasa las vacaciones navideñas, con el objetivo de discutir el nuevo plan que están elaborando Kiev y Washington para detener la guerra.

Lee también

El republicano expresó su confianza en que la reunión del fin de semana sea productiva. "Creo que le irá bien", dijo Trump, quien también señaló que el resultado podría ser positivo para el presidente ruso, Vladimir Putin, con quien espera hablar "pronto".

Zelenski mantuvo el jueves una conversación telefónica con los emisarios de la Casa Blanca Steve Witkoff y Jared Kushner, con los que abordó algunas "nuevas ideas" sobre cómo alcanzar la paz en Ucrania, a nivel de formatos, reuniones y de la hoja de ruta de las conversaciones.

El plan de paz de 20 puntos, que según Zelensky está listo en un 90 % y que Moscú ha rechazado, incluye un pacto de no agresión con Rusia y garantías de seguridad estadounidenses para Ucrania similares a las de la OTAN.

Lee también

En cuanto a la situación territorial, Kiev propone dos opciones: congelar la actual línea del frente o establecer una zona desmilitarizada en partes de la región de Donetsk que Ucrania todavía controla y que Rusia reclama.

También sigue en disputa la gestión de la central nuclear de Zaporiyia, bajo control ruso.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

bmc

Google News

Más Información

TEMAS RELACIONADOS

Noticias según tus intereses

ViveUSA

INAPAM 2026 confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores. Foto: Especial

INAPAM 2026: confirman edad mínima y requisitos para tramitar la tarjeta de adultos mayores

USCIS. Foto: Chat GPT

USCIS cambia las reglas del juego: así será el nuevo proceso para visas de trabajo H‑1B

Visa americana. Foto: iStock

Estados Unidos dejará de emitir visas en 2026 para 39 países: ¿México está en la lista?

Pensión Bienestar 2026 Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200. Foto: Especial / Secretaría de Bienestar

Pensión Bienestar 2026: Revelan quiénes podrían quedarse sin el apoyo de $6,200

Infonavit: ¿Cómo sacar mi dinero si no quiero una casa? Requisitos y guía sencilla del trámite. Foto: iStock / Prostock-Studio / Infonavit

Así puedes sacar tu dinero del Infonavit sin comprar una casa. Requisitos