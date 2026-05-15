La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la propuesta visual de la Jefa de Gobierno, Clara Brugada en la Ciudad de México, la cual ha generado críticas por el uso de ajolotes y el color morado para pintar puentes, bardas y calles de la capital, rumbo a la llegada de turistas por la Copa Mundial de Fútbol 2026.

“Todos los gobiernos pintan puentes peatonales todos, todos, todos, gobiernos municipales, gobiernos estatales y Clara decidió que para embellecer la Ciudad iba a utilizar el color lila. Y hay una gran crítica por eso, no veo por qué. Además, se ve muy bonito, la verdad, los puentes… Y Clara, desde que estuvo en Iztapalapa, tiene esta idea de poner color, que la ciudad no sea gris”, dijo.

Durante la conferencia matutina de este viernes 15 de mayo, la mandataria recordó que cuando fue Jefa de Gobierno y Clara Brugada fue alcaldesa de Iztapalapa, acordaron que artistas urbanos populares pintaran murales en las calles para darle vida a la capital.

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Foto: Osmar Alvarado | El Universal / Gráfico.

“Yo creo que le da alegría a la ciudad, la pone bonita y eso cambia mucho el estado de ánimo de quien vive en la Ciudad y escogió el ajolote, que es un animal endémico del Valle de México como símbolo de la Ciudad. Entonces, no sé por qué tanta crítica, mucho tiene que ver con esta visión de… que les hubiera gustado que fuera otra cosa la imagen, porque es esta visión de que cómo el ajolote va a ser la imagen de México”, explicó.

Sheinbaum lanza críticas a la oposición

En Palacio Nacional, la Jefa del Ejecutivo aprovechó para criticar al bloque opositor, especialmente del Partido Acción Nacional (PAN), que quería reivindicar la figura de Hernán Cortés con la visita de Isabel Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid y, por otro lado, lamentó que muchas personas defienden al maíz transgénico en vez del maíz nativo.

“Es nuestro origen. ¿Cómo no vamos a conservar el maíz nativo? Entonces es una visión de querer separarte de lo que somos. Y quieren enaltecer otras culturas, es parte de esta visión hasta cierto punto de no reconocerse en los ancestros de México, en las culturas originarias, sino querer reconocer en otras cosas. Imagínense el PAN, quería hacerle un homenaje a Hernán Cortés”, expresó.

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Por último, Sheinbaum Pardo destacó que su gobierno y el de Clara Brugada buscan recuperar la esencia y origen de su territorio y de sus culturas: “Por eso el ajolote, que es característico, endémico del Valle de México, es un símbolo que escogió Clara para la Ciudad”, indicó.

Ayer, EL UNIVERSAL publicó que el color morado acompañado con figuras de ajolotes se ha extendido al mobiliario urbano, como puentes peatonales, luminarias y bajopuentes, así como al transporte público de la CDMX, infraestructura vial y unidades de servicio. Sin embargo, especialistas consideran que esta ajolotización —como la ha nombrado la jefa de Gobierno,— carece de una estrategia en imagen urbana.

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