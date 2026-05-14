La dirigencia del PAN capitalino pidió a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, invertir más recursos para darle mantenimiento al drenaje y así hacerle frente a la temporada de lluvias, y no enfocarse en “ajolotizar” la Ciudad de México.

La líder partidista Luisa Gutiérrez dijo que las inundaciones que han colapsado a la capital esta semana reflejan años de abandono.

“Llevan casi tres décadas gobernando sin inversión en lo que realmente importa; hoy pintan de morado a la capital, pero la ajolotización solo sirve para la foto propagandística de la jefa de Gobierno, no beneficia en nada a los capitalinos”, apuntó.

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Subrayó que pintar de morado y poner ajolotes por toda la ciudad no aporta nada a la viabilidad de infraestructura de la capital a largo plazo.

“Cada año llegan las lluvias, la ciudad colapsa, muchos pierden su patrimonio, carros, casas y negocios y el gobierno se justifica con que son lluvias atípicas, aplica algunos paliativos, pero al siguiente año se repite la historia porque el problema no se resuelve de fondo”, añadió.

Con las lluvias de hace unos días, muchas zonas de la CDMX reportaron serias inundaciones. Foto: Valente Rosas l EL UNIVERSAL.

Asimismo, Luisa Gutiérrez mencionó que mientras la jefa de Gobierno está ocupada en pintar la Ciudad, hay más de 10 o 15 manifestaciones diarias en la ciudad, “marchas de madres buscadoras y médicos que exigen mejoras en el sector salud”.

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Al respecto, la diputada local Laura Álvarez dijo que Morena no gobierna ajolotes, sino personas, familias y una ciudad que merece movilidad efectiva y seguridad para las mujeres.

“Es una lástima que el Gobierno vea a la capital del país, con tanta riqueza y espacios públicos de calidad, como un parque de alojotes y busque invertir millones de pesos en pintar la capital en vez de evitar que el Metro se inunde o que a las clínicas de la ciudad les falten medicamentos”, criticó.

Las grandes ciudades del mundo suelen manejar manuales integrales de imagen urbana y mobiliario que les dan identidad y generan arraigo entre su población. No obstante, lo que sucede en la Ciudad de México no parece ir de acuerdo con “ningún tipo de estrategia en materia de imagen urbana”, advierte a EL UNIVERSAL Carlos Corral, secretario de la Asociación Mexicana de Urbanistas.

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JACL