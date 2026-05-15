SSC despliega operativo de seguridad en salida a Cuernavaca por festival Acamoto; sanciona a 30 motociclistas

Policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito y de la Policía Metropolitana de la Ciudad de México trasladaron 15 motocicletas a un depósito vehicular y realizaron 15 infracciones a motociclistas, durante un operativo en la salida a Cuernavaca por el festival Acamoto, en Acapulco.

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La Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina (SSC) comunicó que la noche del jueves 14 de mayo implementó el operativo "Salvando Vidas" en inmediaciones de la caseta México-Cuernavaca, en la alcaldía Tlalpan, para verificar que motociclistas usen el equipo de protección adecuado, que no transporten a más pasajeros de los permitidos y que circulen con la documentación correspondiente.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

En el dispositivo se revisó a 120 motociclistas, se trasladaron 15 motos por no portar la documentación reglamentaria y se levantaron 15 infracciones por diversas faltas al Reglamento de Tránsito capitalino.

La SSC señaló que este operativo continuará a lo largo del fin de semana para evitar acciones que pongan en riesgo a usuarios del espacio público vehicular.

A partir de las 10:30 horas de este viernes, el dispositivo "Salvando Vidas" será instalado en inmediaciones de El Caminero, en avenida Insurgentes Sur, colonia Tlalpan Centro II.

Foto: Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina

afcl