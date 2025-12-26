El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en una entrevista al medio político que los ataques que ordenaron contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Nigeria aniquilaron sus campamentos.

"Lo iban a hacer antes", dijo Trump en la entrevista publicada este viernes. "Y yo dije: 'No, vamos a dar un regalo de Navidad'... No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados".

Estados Unidos bombardeó objetivos de la IE en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

Lee también Ataques de EU en Nigeria contra el Estado Islámico, ¿qué tiene que ver Nicki Minaj?

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

as/bmc