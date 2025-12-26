Más Información

El presidente de Estados Unidos, , afirmó en una entrevista al medio político que los ataques que ordenaron contra objetivos del grupo yihadista Estado Islámico (EI) en Nigeria aniquilaron sus campamentos.

"Lo iban a hacer antes", dijo Trump en la entrevista publicada este viernes. "Y yo dije: 'No, vamos a dar un regalo de Navidad'... No creían que eso iba a suceder, pero los golpeamos con fuerza. Todos los campamentos fueron diezmados".

Estados Unidos bombardeó objetivos de la IE en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

