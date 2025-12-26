Más Información

Sheinbaum destaca a México como el segundo país con menos desocupación; "la transformación da resultados", dice

José Ramón López Beltrán le responde a Salinas Pliego; "no vivo de privilegios, trabajo y pago impuestos", arremete

Suspenden Fase I de Contingencia Ambiental Atmosférica en el Valle de Toluca

Sheinbaum realiza en 2025 viajes y giras que suman 8 vueltas a la Tierra; recorrió todo México y visitó 4 países

Flamencos rosados visitan el lago de Texcoco

Con mariachi y pastel, celebra Mexicana segundo aniversario; transportó más de 800 mil pasajeros en los últimos dos años

De Viola Davis a Billie Eilish; las celebridades que reconocieron la labor de Sheinbaum este 2025

Alstom proveerá de trenes a México; firman contrato por 1.083 millones de dólares que incluye 33 de larga distancia y 14 suburbanos

Él es "El Panu", operador y jefe de sicarios de "Los Chapitos" que estuvo presente en el Culiacanazo; fue asesinado en Zona Rosa

Cae en Chiapas Yoel Alter, integrante de secta religiosa Lev Tahor; es acusado de trata de personas contra menores

Carambola en la autopista Córdoba-Veracruz deja 40 heridos; reportan 4 lesionados graves

Nahle rechaza que detención de reportero "Lafita León", acusado de terrorismo, tenga que ver con libertad de expresión

Las aerolíneas cancelaron más de mil vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, con advertencias de tormenta invernal severa y fuertes nevadas pronosticadas en partes del Medio Oeste y el noreste del país.

Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.

Un total de mil 364 vuelos habían sido cancelados y 4 mil 267 retrasados hasta las 18H30 GMT del viernes, según el sitio web FlightAware, que informó que los aeropuertos de Nueva York y Chicago se encontraban entre los más afectados.

Según FlightAware, los aeropuertos del área de Nueva York registraron 785 cancelaciones de vuelos.

El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.

"Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones", advirtió.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció una advertencia de tormenta invernal y que se desplegaron equipos municipales para limpiar las carreteras.

"Todos los neoyorquinos deben prepararse: eviten conducir si es posible y reserven más tiempo para el transporte público", dijo Adams.

